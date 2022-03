Educação Sisu 2022: Universidades públicas começam a convocar alunos da lista de espera

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Para concorrer às vagas, os estudantes devem ter feito o Enem. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Começou nesta quinta-feira (10) a convocação de candidatos que se inscreveram na lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificado) 2022/1. O programa permite que estudantes com melhores desempenhos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) conquistem vagas em universidades públicas.

A nova chamada será feita diretamente pelas instituições de ensino, por isso os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, divulgados em seus próprios editais.

Nesta chamada, as instituições vinculadas ao programa vão utilizar a listagem para preencher vagas que não forem ocupadas na chamada regular, que teve o prazo de matrícula encerrado na última terça-feira (8).

O programa ofereceu, para o primeiro semestre deste ano, 221,79 mil vagas. Mais de 84,5% delas foram para as instituições federais (universidades e institutos). As vagas foram para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior de todo o país.

Informações sobre as datas e os locais de matrícula devem ser buscadas nos sites das próprias universidades.

Financiamento Estudantil

Na última terça-feira (8), começam as inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do primeiro semestre de 2022. Os candidatos interessados poderão efetuar a inscrição no Portal Único entre os dias 8 e esta sexta-feira 11 de março. O Resultado será divulgado no dia 15 de março.

Nesta edição foram disponibilizadas 66.555 mil vagas. Poderão pleitear as vagas aqueles estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtiveram média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação. O cronograma do Fies 2022/1 já foi divulgado, confira as datas:

– Inscrições: 8 a 11 de março;

– Resultado dos pré-selecionados em chamada única: 15 de março;

– Complementação das informações: 16 a 18 de março;

– Lista de espera: 16 de março a 28 de abril.

Sobre o Fies

O Fies é um programa do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2011, que tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições privadas de educação superior aderentes ao Programa.

