Economia Site e aplicativo da Receita Federal têm instabilidade no primeiro dia da declaração pré-preenchida

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Receita Federal espera receber, neste ano, 46,2 milhões de declarações. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O site e o aplicativo da Receita Federal apresentaram instabilidade nessa terça-feira (1º) e geravam reclamações de contribuintes nas redes sociais. O site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, apontava pelo menos 186 reclamações feitas até às 10h58min.

O aplicativo “Meu Imposto de Renda” não está mais disponível para download no celular neste ano. Com a mudança, os contribuintes que preferirem fazer a declaração por dispositivos móveis precisarão baixar o aplicativo da Receita Federal.

Questionada sobre o que aconteceu e qual o prazo para que os sistemas se normalizem, a Receita afirmou que a aplicação “Meu Imposto de Renda” no portal e-CAC apresentava “instabilidade técnica”.

“A RFB [Receita Federal do Brasil] e o Serpro [Serviço Federal de Processamento de Dados] estão atuando com prioridade na normalização da aplicação”, afirmou em nota.

Nas redes sociais, vários contribuintes reclamavam do aplicativo e do site, afirmando que não estavam conseguindo fazer e entregar a declaração do Imposto de Renda.

Declaração por celular

A declaração pelo celular é feita por meio do aplicativo do Meu Imposto de Renda, sem a necessidade de baixar o programa no computador. O site do e-CAC também foi atualizado para permitir o preenchimento e o envio on-line.

A Receita Federal pretende substituir o programa gerador da declaração (PGD), baixado nos computadores, pelo preenchimento on-line e por dispositivos móveis. No entanto, o Fisco ainda não forneceu uma data para a descontinuidade do PGD.

“A gente tem investido muito forte na solução do Meu Imposto de Renda. Em algum momento vamos acabar com o PGD em prol dessa solução online, que é mais segura”, afirmou o supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, durante a apresentação das regras, no mês passado.

Prazo

O prazo de envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 começou em 17 de março e vai até 30 de maio, às 23h59min59s.

A Receita recomenda aos contribuintes que tenham toda a documentação em mãos para comparar com os dados fornecidos na pré-preenchida. Em caso de divergências, o contribuinte deve preencher as informações dos documentos.

A Receita Federal espera receber, neste ano, 46,2 milhões de declarações. O número representa alta de quase 7% em relação ao número de entregas em 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/site-e-aplicativo-da-receita-federal-tem-instabilidade-no-primeiro-dia-da-declaracao-pre-preenchida/

Site e aplicativo da Receita Federal têm instabilidade no primeiro dia da declaração pré-preenchida

2025-04-01