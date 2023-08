Tecnologia Smartphone: como saber que está na hora de trocar de celular

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Aparelho pode apresentar sinais de que é o momento de ser substituído. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Um smartphone pode ser um bom e indispensável companheiro no dia a dia, mas há uma hora em que é preciso aposentar o antigo aparelho e comprar outro. Qual é o melhor momento para fazer isso?

A vida útil de um smartphone é de, em média, até cinco anos. Problemas técnicos, configurações defasadas e a falta de garantia de atualização do sistema operacional estão entre os fatores que devem ser considerados na hora de avaliar se chegou a hora de trocar de celular. Sendo assim, listamos dicas para identificar os sinais de que está no momento de substituir o aparelho.

Um dos primeiros indícios de que há algo errado com o smartphone é o travamento. No entanto, antes de fazer a troca, vale ficar atento ao que pode ter causado o problema, o que pode ser falta de atualização ou algum aplicativo problemático. Caso não encontre nada, considere a formatação do aparelho, uma ajuda da assistência técnica e, por fim, a substituição.

O aquecimento de um celular durante um uso mais pesado é normal. No entanto, se o telefone estiver com esse problema mesmo em momentos de baixo uso, pode ser um mau sinal. Isso pode indicar que o aparelho não é mais capaz de executar algumas tarefas.

Armazenamento

Não há nada mais incômodo do que ter que apagar seus dados porque o celular não tem mais espaço, certo? Memória insuficiente poder ser um grande motivo para trocar o seu aparelho velhinho. Memória insuficiente pode ser um grande motivo para trocar de aparelho, já que o atual não comporta mais os aplicativos e arquivos necessários no dia a dia do usuário.

Antes de abandonar o celular, cheque também se ele possui entrada para cartão de memória. Caso você já esteja usando um, veja se é possível expandir a partir de um acessório maior. Por fim, caso suas tentativas não deem certo, a melhor saída é procurar um aparelho com um armazenamento maior ou espaço para microSD maior

Quem usa um sistema antigo pode considerar a troca do aparelho devido à ausência de recursos e a incapacidade de operar aplicativos feitos para versões mais recentes. Além disso, o usuário está exposto a riscos de segurança, já que sistemas antigos não recebem mais correções.

Em relação a bateria, quanto mais antigo o telefone, menos a carga dura. Além disso, alguns aparelhos exibem a saúde da bateria, e o ideal é substituir a peça ou o aparelho quando o indicador estiver abaixo dos 80%.

