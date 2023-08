Tecnologia Só 17% dos pais acompanham o que filhos fazem na internet

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

As técnicas mais utilizadas pelos pais são o bloqueio de conteúdos e o rastreio de navegação online. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa realizada pela Nielsen, a pedido do Google, revelou que apenas 17% dos pais e mães usam ferramentas de controle parental para monitorar a atividade digital dos filhos. O estudo foi apresentado durante o evento Mais Seguro com o Google.

Apesar da baixa porcentagem de supervisão com recursos especializados, o levantamento apontou que 78% das crianças (entre 5 e 12 anos) possuem um celular próprio e a maioria, em média, fica online de uma a duas horas diárias, enquanto adolescentes (entre 13 e 17 anos) usam a internet por três ou mais horas por dia. Ainda segundo o estudo do Google, os pais deixam de monitorar a atividade online dos filhos a partir dos 10 anos, apesar de as preocupações aumentarem com a exposição à tela e ataques maliciosos.

Segurança digital

O monitoramento parental das atividades online dos filhos se torna uma tarefa cada vez mais difícil à medida que a tecnologia evolui e as crianças passam a começar a usar a internet mais cedo. O uso das redes sociais, por exemplo, tem um aumento significativo a partir dos 13 anos, em que mais de 70% dos adolescentes passam a incorporar o acesso a essas plataformas na rotina digital.

O estudo também concluiu que a maioria das crianças já se deparou com algum problema envolvendo segurança online. Ainda assim, apenas 20% dos pais reconhecem que precisam aprimorar seus conhecimentos em cibersegurança. Entre as principais preocupações dos pais com os filhos estão compartilhamento de dados pessoais (32%), assédio online (38%) e golpes (16%).

As técnicas mais utilizadas pelos pais que supervisionam os filhos na internet são o bloqueio de conteúdos específicos (57%) e de sites (56%), além do monitoramento de navegação na internet em tempo real (49%) ou do histórico de pesquisa (43%). Para a realização do estudo, a Nielsen entrevistou 1.820 pais brasileiros de classes entre A e E com filhos entre 5 e 17 anos de idade. A pesquisa foi conduzida entre os dias 26 de junho e 7 de julho deste ano.

Roblox e Discord

Casos envolvendo problemas de segurança digital de crianças e adolescentes vêm chamando atenção nos últimos anos, principalmente por acontecerem em sites e aplicativos comumente acessados por esse público.

Em 2018, o jornal espanhol El País denunciou um “estupro do avatar” de uma criança americana de 7 anos na plataforma de jogos online Roblox. O caso mais recente aconteceu este ano, quando investigações policiais revelaram que na plataforma Discord alguns servidores eram usados para realizar crimes contra adolescentes, como “estupro virtual” e chantagens.

