Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

O aparelho conta com inteligência artificial integrada, câmeras de alta performance e tela externa funcional, com um preço considerado até acessível. (Foto: Reprodução)

O mercado de smartphones dobráveis ganhou um novo e forte concorrente neste ano de 2025. A Motorola lançou recentemente o Razr 50 Ultra, um modelo que combina visual sofisticado, acabamento premium e uma série de recursos de última geração. O aparelho conta com inteligência artificial integrada, câmeras de alta performance e tela externa funcional, com um preço considerado até acessível.

O smartphone dobrável Razr 50 Ultra da Motorola já está disponível no site da Amazon por R$ 3.599,90. A oferta conta com a possibilidade ainda de parcelamento em até 10 vezes sem juros, facilitando a compra de um lançamento com tecnologia de ponta.

O Razr 50 Ultra chega com uma proposta clara da Motorola: unir elegância, inovação e desempenho em um único aparelho. “Excelente celular, muito melhor que o meu antigo Samsung Flip 5. Há diferenças gritantes entre os dois, como o Motorola mostrar todos os aplicativos na tela externa, enquanto o Samsung é bastante limitado. A câmera do Motorola também é bem melhor”, comparou um consumidor que investiu no smartphone e está satisfeito, conforme as avaliações da Amazon.

Mas pela faixa de preço, quais são as especificações apresentadas pelo aparelho no mercado e será que vale a pena comprar?

Com tela interna pOLED de 6,9 polegadas, dobradiça reforçada de titânio e acabamento em silicon leather na cor Forest Green, o modelo aposta em sofisticação e resistência ao mesmo tempo. Já a tela externa de 4 polegadas torna o dispositivo mais versátil, permitindo interações rápidas sem abrir o aparelho.

Essa combinação de design e funcionalidade aponta para um público que busca tanto performance quanto estilo, e que está disposto a investir em um dispositivo premium com diferenciais reais.

Por dentro, o aparelho surpreende no quesito potência. O novo Razr da Motorola é equipado com o processador Snapdragon 8s Gen, além de 12 GB de RAM, com o suporte de mais 12 GB via Ram Boost, entregando um total de 24 GB de desempenho multitarefa. Com isso, jogos pesados, aplicativos de edição e múltiplas tarefas simultâneas rodam com fluidez, sem engasgos. O armazenamento também impressiona, com 512 GB internos, permitindo que o usuário tenha espaço de sobra para fotos, vídeos, arquivos e apps.

Além do visual elegante e das especificações robustas, o Moto AI é outro ponto que chama atenção. Com comandos por voz e pelo olhar, o recurso “Look and Talk” eleva a experiência de interação a um novo nível.

Isso sem mencionar as câmeras duplas traseiras de 50MP, que oferecem ótimos resultados em ambientes bem iluminados e contam com melhorias no modo noturno. A câmera frontal, também de 50MP, atende quem busca alta definição em selfies e chamadas de vídeo.

Resistência e durabilidade

A resistência à água com certificação IPX8 e o vidro cerâmico da tela externa são garantias extras de durabilidade apresentadas pelo aparelho, o que é fundamental em um modelo dobrável

A bateria de 4.000 mAh, com carregamento TurboPower 68 W, carregamento sem fio e compartilhamento, complementa a ficha técnica. No entanto, vale considerar que, mesmo com tantas vantagens, o modelo ainda apresenta algumas limitações e críticas. A autonomia, inclusive, pode ser uma delas.

Vale a pena comprar? Ainda assim, o Razr 50 Ultra se posiciona como um dos smartphones dobráveis mais interessantes do mercado atual, especialmente para quem valoriza exclusividade e design diferenciado. Vendido em grandes varejistas como a Amazon, o aparelho é uma ótima opção para quem busca um celular que une funcionalidade e estilo.

