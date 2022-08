Mundo Sob forte tensão com a China, avião da presidente da Câmara dos Estados Unidos pousa em Taiwan

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

Viagem da presidente da Câmara dos EUA é fortemente criticada por Pequim, que ameaçou represálias aos Estados Unidos Foto: Reprodução Viagem da presidente da Câmara dos EUA à ilha é fortemente criticada por Pequim, que ameaçou represálias aos Estados Unidos (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Sob ameaças da China, o avião da Força Aérea dos Estados Unidos transportando a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrissou nesta terça-feira (02) em Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores da China alertou sobre o “grave impacto político” da visita.

“A visita de nossa delegação a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante Democracia de Taiwan”, disse Pelosi pelo Twitter. Segundo ela, a visita não contradiz a política norte-americana.

“Nossa de forma alguma contradiz a política de longa data dos Estados Unidos, guiada pela Lei de Relações de Taiwan de 1979.”

O voo foi o mais acompanhado do dia no site de rastreamento aéreo Flightradar24. O avião deixou a capital malaia de Kuala Lumpur às 04h42, no horário de Brasília, e voou para o leste em uma rota que contornava o Mar da China Meridional. Fontes haviam indicado que Pelosi era esperada na capital taiwanesa de Taipé nesta terça-feira.

Um alto funcionário do governo taiwanês e um funcionário dos EUA informaram que a presidente da Câmara deveria incluir Taiwan na rota de sua turnê pela Ásia, apesar das advertências de funcionários do governo Biden, que estão preocupados com a resposta da China a uma visita tão importante.

A parada – a primeira para um presidente da Câmara dos EUA em 25 anos – não está no itinerário público de Pelosi e ocorre em um momento em que as relações entre Estados Unidos e China estão em baixa.

Uma autoridade taiwanesa acrescentou que ela deve passar a noite em Taiwan. Pelosi chegou a Singapura nesta segunda-feira (1º) para a primeira parada oficial da turnê pela Ásia, onde se encontrou com o presidente do país, o primeiro-ministro e outros altos funcionários.

Nesta terça-feira, a mídia estatal da Malásia, Bernama, confirmou que Pelosi e uma delegação do Congresso estava no país para se encontrar com o primeiro-ministro e o presidente do parlamento.

O itinerário da delegação ainda deve incluir escalas na Coreia do Sul e no Japão, mas nenhuma menção foi feita a uma visita a Taiwan oficialmente. A autoridade dos EUA acrescentou que funcionários do Departamento de Defesa estão trabalhando 24 horas por dia para monitorar qualquer movimento chinês na região e garantir um plano para mantê-la segura.

Durante um briefing regular do Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (1º), a China alertou contra o “grave impacto político” da visita planejada de Pelosi à ilha autônoma que a China reivindica como parte de seu território e reiterou que seus militares “não ficarão de braços cruzados” se Pequim sente que sua “soberania e integridade territorial” está sendo ameaçada.

“Gostaríamos de dizer aos EUA mais uma vez que a China está de prontidão e que o Exército de Libertação do Povo Chinês nunca ficará de braços cruzados. A China adotará respostas resolutas e fortes contra medidas para defender sua soberania e integridade territorial”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, a repórteres, quando questionado sobre as consequências de Pelosi liderando uma delegação do Congresso em Taipé.

“Quanto a quais medidas, se ela se atrever a ir, vamos esperar para ver”, acrescentou Zhao. O coordenador do Conselho de Segurança Nacional para comunicações estratégicas, John Kirby, disse na segunda que o governo Biden apoiará Pelosi em uma viagem a Taiwan.

