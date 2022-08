Política Simone Tebet e Mara Gabrilli anunciam chapa 100% feminina à Presidência da República

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

É a primeira vez que partidos com representatividade no Congresso Nacional terão candidatas a presidente e vice na mesma chapa. Na foto, Simone (E) e Mara Foto: Reprodução É a primeira vez que partidos com representatividade no Congresso Nacional terão candidatas a presidente e vice na mesma chapa Foto: Reprodução

As senadoras Simone Tebet (MDB), candidata à Presidência, e Mara Gabrilli (PSDB-SP), candidata a vice, confirmaram, nesta terça-feira (02), a primeira chapa entre partidos com representatividade no Congresso formada integralmente por mulheres na história das eleições para presidente do Brasil.

Confirmada na última quarta como candidata à Presidência, na convenção do MDB, Simone Tebet é a nona mulher a disputar a Presidência – depois dela, Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) – essa última, que já havia disputado o cargo em 2018 – também foram aprovadas por seus partidos.

Já a chapa entre Tebet e Gabrilli, que formam parte da bancada feminina no Senado, é a terceira 100% feminina da história brasileira desde a redemocratização – a primeira, no entanto, a ser composta por partidos que estão representados no Congresso

A composição da chapa foi confirmada em evento no diretório estadual do PSDB, em São Paulo, nesta terça. Os presidentes dos partidos, Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB) e Roberto Freire (Cidadania), que formam a coligação, também estavam presentes.

A decisão de indicar Gabrilli à vaga ocorreu após a desistência do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), citado por Tebet como seu favorito para o cargo, de ocupar o posto de candidato a vice-presidente. Tasso também prestigiou o anúncio da chapa nesta terça.

Araújo, Tasso e Freire foram os primeiros a discursar no evento, comentando a composição entre Simone Tebet e Mara Gabrilli.

