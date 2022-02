Brasil Sobe para 130 o número de mortos em Petrópolis, no Rio; governo anuncia R$ 500 milhões para regiões afetadas pelas chuvas

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

Na tarde desta quinta-feira, voltou a chover no município, que há dois dias foi castigado pela pior tempestade dos últimos 90 anos. Foto: Reprodução Na tarde desta quinta-feira, voltou a chover no município, que há dois dias foi castigado pela pior tempestade dos últimos 90 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Subiu para 130 o número de mortos na tragédia das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (18). Ao menos 218 pessoas estão desaparecidas na cidade, segundo a última atualização da Polícia Civil.

Na tarde desta quinta-feira (17), voltou a chover no município, que há dois dias foi castigado pela pior tempestade dos últimos 90 anos. A Defesa Civil acionou sirenes em 14 localidades e emitiu alerta de mobilização para evacuação de moradores das áreas de risco do rio Quitandinha.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, foi possível ver que as ruas voltaram a ficar alagadas em alguns pontos, como no bairro Alto da Serra. Ainda há previsão de chuva até sábado (19).

As autoridades também continuam em alerta para riscos de novos deslizamentos. A Defesa Civil realizou a evacuação das áreas.

“De acordo com a análise de geólogos da Defesa Civil, a situação requer a ação de caráter preventivo, tendo em vista as grandes dimensões do bloco rochoso existente na região, que está localizado a montante da Rua Nova, em meia encosta”, informou por meio de nota.

Cerca de 500 bombeiros atuam nas buscas por vítimas em Petrópolis, com a ajuda de cães farejadores, viaturas do tipo 4×4 e botes, além de aeronaves das forças de segurança do Estado.

Liberação de R$ 500 milhões

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou, nesta sexta-feira (18), a cidade de Petrópolis (RJ) e anunciou em conjunto com ministros a liberação de mais R$ 500 milhões para locais no Brasil que tiveram impactos das recentes chuvas de verão, incluindo a região.

A verba foi detalhada pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, durante uma coletiva de imprensa na cidade. Segundo ele, o governo irá liberar uma nova Medida Provisória de R$ 500 milhões nos próximos dias. Em janeiro, uma MP também foi editada com o valor de R$ 500 milhões. Com isso, o ministro destacou um total de R$ 1 bilhão em medidas da pasta apenas para as chuvas.

Além dos recursos descritos pelo ministro, outras duas pastas anunciaram verbas que podem ser liberadas para as vítimas da tragédia. São mais R$ 700 milhões do Ministério da Cidadania e R$ 500 milhões da Infraestrutura. Juntos, todos os recursos somariam um total de R$ 2,2 bilhões para cidades com danos decorrentes das chuvas, disse Marinho.

Bolsonaro, por sua vez, disse que o sobrevoo da região mostrou “uma intensa destruição”: “Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis”.

