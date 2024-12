Brasil Sobe para 41 o número de mortos em acidente na BR-116 em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Foi o acidente com maior número de mortes da história registrado em estradas federais no Brasil desde 2008, segundo a Polícia Rodoviária Federal Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação Foi o acidente com maior número de mortes da história registrado em estradas federais no Brasil desde 2008, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Subiu para 41 o número de mortos em virtude do acidente na BR-116 em Teófilo Otoni (MG) neste sábado (21). A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais em coletiva de imprensa neste domingo (22).

Segundo a instituição, 41 cadáveres deram entrada no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte neste domingo. Onze desse total já foram identificados e dois já foram liberados. Os corpos passarão por perícia e a investigação vai apurar se todos eram ocupantes do ônibus.

A polícia vai dar continuidade ao processo de identificação e de aviso às famílias. Não há informações sobre divulgação de lista dos nomes reconhecidos.

O motorista suspeito de causar o acidente está com a carteira de motorista apreendida há dois anos e não tinha autorização para dirigir. Ele é considerado foragido pela polícia.

Dinâmica do acidente

A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de que o acidente foi causado por uma pedra de granito que se soltou do caminhão.

Notas ficais apontam que a carga saiu do Ceará e seguia para o Espírito Santo. Segundo a PC, a hipótese é que ocorreu excesso de peso no transporte da peça. O indicativo é de responsabilidade por parte do condutor da carreta. Novos levantamentos estão sendo feitos pela perícia no local do acidente.

