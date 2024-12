Rio Grande do Sul Avião de pequeno porte cai em Gramado, matando dez pessoas

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Acidente ocorreu na Avenida das Hortênsias e provocou um incêndio. (Foto: Reprodução de vídeo)

Na manhã desse domingo (22), por volta das 9h13min, um avião de pequeno porte atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada em Gramado, na Serra Gaúcha. As dez pessoas que estavam na aeronave morreram e outras 17 ficaram feridas, duas delas em estado grave.

O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, que corta a cidade e hospeda o tradicional desfile das celebrações do Natal Luz, evento que foi suspenso nesse domingo. Testemunhas relataram que a aeronave perdeu altitude rapidamente. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas no local da tragédia.

O avião havia decolado do Aeroporto de Canela rumo a Jundiaí (SP). O número de vítimas foi confirmado pelo governo do Estado em entrevista coletiva durante a tarde.

As causas do acidente estão sendo investigadas. O tempo estava instável no momento da queda do avião, com chuva e neblina.

A aeronave turboélice de prefixo PR-NDN, modelo Piper Cheyenne, tinha capacidade para até nove passageiros, mais os tripulantes. As causas do acidente serão apuradas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão vinculado ao Comando da Aeronáutica.

O avião pertencia ao empresário paulista Luiz Claudio Galeazzi, CEO da Galeazzi & Associados. Ele próprio pilotava o avião. Os demais mortos são seu sócio e integrantes da sua família.

Galeazzi era formado em administração de empresas pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e atuava na mesma empresa fundada por seu pai, Cláudio Galeazzi, referência em reestruturação financeira de companhias no Brasil. Cláudio, que morreu de câncer em 2023, era conhecido por liderar transformações em grandes empresas, como Pão de Açúcar, BRF e Grupo Estado.

Em 2010, o empresário perdeu a mãe, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, também em decorrência de um acidente aéreo. À época, Maria Leonor tinha 69 anos e era a única passageira da aeronave. O piloto também faleceu. O avião, que também pertencia ao empresário, partiu de Sorocaba (SP) rumo a Goiás. A queda aconteceu em Iperó, no interior paulista.

Manifestações

O governador do RS, Eduardo Leite, assim como o presidente Lula e demais autoridades lamentaram a tragédia.

“Reitero minhas condolências e sentimentos aos familiares das vítimas do acidente aéreo em Gramado e reforço o compromisso das forças de segurança do Estado de acompanhar de perto o desenrolar desse caso”, declarou Leite.

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, escreveu o presidente da República no X (ex-Twitter).

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também lamentou o acidente. “Minhas condolências aos familiares das vítimas fatais do acidente aéreo que ocorreu em Gramado-RS, na manhã de hoje. O governo federal trabalha juntamente com o governo estadual e autoridades locais para investigar as causas do acidente e prestar toda a assistência necessária aos familiares e moradores da cidade”.

