Brasil Sobe para dez o número de crianças vítimas de síndromes gripais no Amapá

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Entre as causas, os vírus da influenza, da covid-19 e o vírus sincicial Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Subiu para 10 o número de morte de crianças com menos de 6 anos, por complicações oriundas de doenças respiratórias virais, no estado do Amapá.

Entre as causas, os vírus da influenza, da covid-19 e o vírus sincicial, este último, causando doenças como bronquiolite e pneumonia.

As informações são da Secretaria de Saúde do estado, que já registrou mais de 120 internações infantis.

Em maio, o governo do Amapá decretou situação de emergência, justamente pelo aumento no número de casos dessas doenças respiratórias, que atingem, principalmente, as crianças menores de 6 anos.

A Secretária de saúde do Amapá, Silvana Vedovelli, explicou que os óbitos ocorreram em crianças que já deram entrada no atendimento em situação grave de saúde. Segundo ela, também não estavam vacinadas contra influenza.

No Amapá, mais de 90% do público-alvo foi vacinado contra o vírus influenza. Entretanto, menos de 7% da população amapaense se protegeu com a vacina bivalente contra Covid-19. Esse imunizante está autorizado para todo o público e protege contra a cepa original do novo coronavírus, além das variantes.

O Amapá recebeu mais de 32 mil metros cúbicos de oxigênio, além de equipamentos hospitalares e um misturador de ar medicinal do governo federal mês passado.

