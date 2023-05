| Sobrinhos disputam R$ 250 milhões da herança do apresentador Gugu Liberato

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Testamento do apresentador dá 75% dos bens aos filhos, 25% a cinco sobrinhos e nada a sua companheira

A batalha judicial pela herança bilionária de Gugu Liberato, morto em novembro de 2019, aos 60 anos, após um acidente doméstico nos Estados Unidos, voltou a ser notícia nos últimos dias.

Na segunda-feira (22) uma audiência em São Paulo reuniu seus três filhos na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central.

De um lado, estão Rose Miriam e as filhas, Sofia e Marina Liberato. Do outro, estão João Augusto, filho mais velho de Rose e Gugu, Aparecida Liberato, irmã e inventariante, e os sobrinhos dele.

O testamento deixado pelo apresentador dá 75% dos bens aos filhos, 25% a cinco sobrinhos e nada a Rose, que luta na Justiça para ter direito a 50% da herança.

Na configuração inicial, os sobrinhos teriam direito a uma fortuna de cerca de R$ 250 milhões.

Os sobrinhos de Gugu

Três deles são filhos de Amandio Liberato, de 70 anos, o irmão mais velho de Gugu. Alexandre Liberato, de 37, mora em Piracicaba (SP), onde comanda com a mulher, Raquel, a franquia de um instituto de beleza.

André Liberato, de 34 anos, também filho de Amandio, trabalhava perto de Gugu e cuidava da área comercial dos programas do apresentador.

Ele é irmão de Amanda, de 33 anos, a caçula entre os três. Ela é chef de cozinha e já trabalhou num restaurante em São Paulo. Atualmente comanda uma confeitaria que aceita encomendas pela internet.

Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida Liberato, a curadora do espólio. Rodrigo Caetano, de 36 anos, e Alice Caetano, de 34, que já trabalhou com marketing e, fã de moda, teve um site sobre looks de viagem.

Entenda o caso

Rose Miriam di Matteo, mulher do apresentador, trabalha para obter o reconhecimento de união estável com o comunicador, com quem teve três filhos: as gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e João Augusto, de 21.

Logo após o sepultamento de Gugu, em 2019, os familiares se reuniram para ler o testamento que o apresentador fez no ano de 2011. No documento consta que ele não reconheceu Rose Miriam como companheira em união estável e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio (bens divididos entre os herdeiros).

Nele, o apresentador deixou 75% do patrimônio aos três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos; além de destinar uma pensão vitalícia para mãe, Dona Maria do Céu, de R$ 163 mil.

Rose contestou e entrou na Justiça para cobrar valores relativos à pensão que ela recebe do espólio de Gugu. Mas se hoje a Justiça reconhecer a união estável, ela passa a ter direito ao espólio do comunicador, ou seja, metade da herança. Os outros 50% serão transmitidos obrigatoriamente aos três filhos. Já os sobrinhos ficariam de fora.

Patrimônio do apresentador

O valor total pode chegar a R$ 1 bilhão. Gugu era dono de diversos imóveis, como galpões, prédios comerciais, casas, flats e terrenos.

Esse patrimônio incluía a casa de Orlando, nos Estados Unidos, com cinco suítes, piscina e jardim amplo (avaliada em R$ 6,7 milhões); residência no Guarujá, no litoral paulista, com quatro suítes e seis banheiros (R$ 7 milhões); mansão em condomínio fechado nos arredores de São Paulo, com fachada inspirada na arquitetura da Casa Branca (R$ 15 milhões); complexo de estúdios de TV localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados (R$ 60 milhões), aplicações em bancos do Brasil (R$ 190 milhões), entre outros itens.

Também há participação de Gugu em postos de gasolina, loja de conveniência, loteamento e aplicação em bolsa.

