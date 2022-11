Inter Sócios colorados devem ter ingressos gratuitos para o jogo contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Sócios de todas as modalidades têm acesso gratuito para as áreas livres Foto: Ricardo Duarte/Inter Sócios de todas as modalidades têm acesso gratuito às áreas livres(Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Para a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o campeão Palmeiras, o Inter convocou a torcida colorada para lotar o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com isso, o clube liberou o acesso para as áreas livres para todos os sócios. A última partida acontece no próximo domingo, às 16h.

A venda de ingressos começa a partir desta quinta-feira (10) para os sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai nos Separar e Academia do Povo.

O time de Mano Menezes é o melhor mandante do Brasileirão. O clube está próximo de superar os 70 pontos. Se conseguir, vai estabelecer sua melhor campanha na história dos pontos corridos. Em sua casa, o Inter conquistou 12 vitórias em 18 jogos.

Os ingressos podem ser garantidos no Mundo Colorado.

