Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Tanto Alberto Guerra e Odorico Roman têm a intenção de permanecer com o argentino (foto) em 2023 Foto: Rádio Grenal Tanto Alberto Guerra e Odorico Roman têm a intenção de permanecer com o argentino em 2023 (Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

O debate volta à tona: ficar ou não com Kannemann para a temporada de 2023 no Grêmio? Nos próximos dias, essa questão deve ser resolvida. O empresário do jogador está na Capital gaúcha e aguarda a definição das eleições do Grêmio para poder negociar a sua permanência. Os dois candidatos para a presidência expressaram o desejo de permanência do argentino.

O empresário do jogador estava na Arena na última partida do Grêmio pela Série B do Brasileirão. O argentino tem contrato com o Tricolor se encerrando no fim desta temporada e recentemente entrou para a pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo do Catar.

O zagueiro campeão revelou a vontade de ficar no clube gaúcho, mas também está disposto a receber outras propostas de outros clubes. O atleta foi alvo de equipes argentinas e de fora do Brasil, que procuraram seu estafe.

