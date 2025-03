Rio Grande do Sul Soldado da Brigada Militar morre em acidente em Casca

28 de março de 2025

No momento do acidente, Cleber estava sozinho na viatura, que saiu da pista e caiu em um aterro. Foto: BM/Divulgação No momento do acidente, Cleber estava sozinho na viatura, que saiu da pista e caiu em um aterro. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um policial militar morreu após a viatura que conduzia sair da pista e capotar na ERS-129, em Casca, no Norte do Estado. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu na noite de quinta-feira (27), no km 165 da rodovia.

A vítima foi identificada como o soldado Cleber Monteiro dos Santos, de 26 anos. Ele ingressou na Brigada Militar em 2023 e atuava no 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), em Santo Antônio de Palma. O policial deixa um filho de 6 anos.

No momento do acidente, Cleber estava sozinho na viatura, que saiu da pista e caiu em um aterro. O veículo seguia no sentido São Domingos do Sul-Casca.

Por meio das redes sociais, a Brigada Militar manifestou solidariedade à família e amigos do soldado, expressando pesar pelo ocorrido.

