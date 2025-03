Porto Alegre Carnaval fora de época: Porto Alegre tem quatro desfiles de blocos de rua neste fim de semana

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Mais de 20 grupos participam da folia neste sábado e domingo. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Carnaval de 2025 acabou oficialmente há mais de três semanas, mas em Porto Alegre os blocos de rua ainda desfilam neste fim de semana na orla do Guaíba na zona central e em outros três bairros – Restinga (Zona Sul), Lomba do Pinheiro (Leste) e Rubem Berta (Norte). São 20 grupos selecionados (além de um convidado) por meio de edital da prefeitura e que prometem animar a folia em ruas e praças, sem cobrança de ingresso.

A realização dos eventos exigirá mudanças no trânsito de veículos por áreas próximas em três dos quatro locais – dois no sábado (29) e um no domingo. Para isso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial e terá agentes nos locais, orientando condutores e pedestres. Confira as informações no detalhamento de cada evento, a seguir.

Sábado

– Circuito Zona Central: avenida Augusto de Carvalho (entre as avenidas Loureiro da Silva e Aureliano de Figueiredo Pinto/Rótula das Cuias), na orla do Guaíba junto ao bairro Praia de Belas. Saída dos blocos: 15h. Último grupo a desfilar: 20h.

Mudança no trânsito: a avenida Augusto de Carvalho terá bloqueio em toda sua extensão, com acesso local pela Rótula das Cuias. Os veículos que vêm da Zona Sul em direção ao Centro pela avenida Beira-Rio devem dobrar à direita na Ipiranga e à esquerda na Praia de Belas.

– Circuito Zona Norte: Praça México (rua Ada Vaz Cabeda), bairro Rubem Berta. Saída dos blocos: 18h. Último grupo a desfilar: 21h20min.

Mudança no trânsito: o evento na Praça México (bairro Rubem Berta) causará bloqueio no trecho da rua Sargento Delmar Hollenbach entre a Travessa Gaetano Célia e a avenida Juscelino Kubitschek. O desvio pode ser feito pela Estrada Martim Felix Berta ou na rua Doutor Vargas Neto.

Domingo

– Circuito Zona Sul: avenida Macedônia (trecho entre o Centro Comunitário e o posto de saúde), bairro Restinga. Saída dos blocos: 13h. Último grupo a desfilar: 16h20min.

Mudança no trânsito: haverá bloqueio na avenida Macedônia, entre o Cecores e a unidade de saúde Macedônia. Das 13h ao fim da noite, será permitido somente para acesso local.

– Circuito Zona Leste: Praça da Juventude, bairro Lomba do Pinheiro. Saída dos blocos: 17h. Último grupo a desfilar: 19h30min.

Mudança no trânsito: o desfile de blocos na Praça Juventude na Lomba do Pinheiro não interferirá no trânsito de veículos, por ser restrito à área interna do espaço público de lazer.

(Marcello Campos)

