Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Fernanda afirmou que abordará como a pandemia do novo coronavírus influenciou nas relações. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem namorado, Fernanda Paes Lema não quer passar o Dia dos Namorados desanimada. A atriz anunciou que fará uma live em 12 de junho para reunir os solteiros. A transmissão acontecerá no Instagram da famosa, às 18h (horário de Brasília) e contará com convidados e o tradicional serviço de correio elegante.

“Promessa é dívida… Solteiros, uni-vos!!! No Dia dos Namorados, 18h, bem afrontosos, vamos nos encontrar numa live delicinha por aqui? Já vai pensando nos drinks, dá um toque pro crush assistir também e se declara nos comentários, coloca roupa bonita, diminui as luzes e vem comigo… Vai ser um date grupal virtual”, comunicou a atriz.

Fernanda Paes Leme afirmou que, durante a transmissão, abordará como a pandemia do novo coronavírus influenciou nas relações e o que irá acontecer quando esse cenário acabar.

“Vamos falar de solteirice na quarentena, sobre o que estamos passando, discutir sobre como a pandemia pode mudar as relações. Vamos discutir se as pessoas vão sair pegando todo mundo ou não quando tudo isso acabar. Será que a monogamia, que estava em baixa, vai ficar em alta depois disso?”, indagou a apresentadora, que garante que a live não contará com pessoas comprometidas.

