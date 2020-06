Cinema Produções de TV e filmes de Hollywood podem ser retomadas em 12 de junho

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Força-tarefa de estúdios de Hollywood e sindicatos propôs amplos testes de coronavírus, checagens diárias de sintomas e outras medidas.

As produções de cinema e televisão podem voltar a rodar na Califórnia, Estados Unidos, a partir de 12 de junho, segundo decisão de autoridades estaduais na sexta-feira (5) ao aprovarem novas diretrizes para impedir a propagação da pandemia do coronavírus nos estúdios.

Os produtores precisarão da aprovação das autoridades locais de saúde para reiniciar as filmagens, segundo a declaração do Departamento de Saúde da Califórnia. Filmagens nos EUA e em todo o mundo foram interrompidas em meados de março para ajudar a conter a pandemia.

Entre as medidas necessárias para a volta das produções, uma força-tarefa de estúdios de Hollywood e sindicatos propôs amplos testes de coronavírus, checagens diárias de sintomas e outras medidas para permitir que atores e membros da equipe voltem ao trabalho.

As diretrizes foram desenvolvidas e divulgadas no início desta semana por representantes de Walt Disney, Netflix, AT&T, Warner Bros e NBCUniversal, além de sindicatos como SAG-AFTRA, IATSE e Directors Guild of America.

As autoridades do condado devem considerar as taxas locais de infecção por coronavírus, a preparação para um aumento de casos, a capacidade de teste e outros dados antes de liberar a aprovação das filmagens, acrescentou o departamento.

