Tecnologia Solução para câmera tremida do iPhone 14 Pro chega na próxima semana

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Erro grave inutiliza a câmera dos smartphones em aplicativos como o TikTok, Instagram e Snapchat. (Foto: Divulgação)

A Apple vai liberar uma atualização de software para corrigir o grave problema de câmera que usuários dos novos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max têm enfrentado desde seu lançamento em aplicativos de terceiros como TikTok, Instagram e Snapchat.

Embora a Apple não tenha confirmado a data da atualização, está definido que a empresa identificou a causa do bug e que um novo update será liberado na próxima semana para usuários da dupla mais potente da série iPhone 14.

Após o lançamento na última sexta-feira, dia 16 de setembro, uma pequena parcela de usuários dos novos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max postou em suas redes sociais vídeos destacando um erro grave que inutiliza a câmera dos smartphones em aplicativos como o TikTok, Instagram e Snapchat.

Ao abrir a câmera pelo app as lentes chacoalham com grande força, sendo possível ouvir e ver muito claramente o problema. O bug não acontece ao utilizar o software de câmera integrado aos iPhones, apenas em aplicativos de outros desenvolvedores.

Os novos iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max já estão disponíveis para compra em determinados países ao redor do mundo. Os dispositivos chegam em mais regiões nos próximos dias, mas a previsão de estreia no Brasil segue desconhecida.

A nova linha de smartphones da Apple teve seu lançamento internacional no último dia 16, com a estreia do iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e preços a partir de US$ 799. O iPhone 14 Plus, novo modelo de 6,7 polegadas que substitui a versão “Mini” com tela de 5,4 polegadas, chega apenas em 7 de outubro.

No Brasil a Apple confirma os valores a partir de R$ 7.599 para a série de smartphones, mas a data de lançamento continua sendo uma incógnita. É esperado que os aparelhos cheguem oficialmente entre o fim de setembro e início de outubro.

Satélite

Uma novidade que chega a todos os smartphones da linha iPhone 14 é a comunicação via satélite, entendida como Emergency SOS via Satellite.

Com isso, os novos iPhones são capazes de permitir que seus usuários façam ligações telefônicas e enviem mensagens de texto em situações de emergência mesmo com o celular longe de torres de telefone e sem sinal de rede móvel.

Por meio de auxílio com aplicativo, o usuário precisará apontar o celular na direção do satélite para ter o melhor sinal. Além disso, modelos padrão de emergências permitem que os alertas sejam enviados de forma mais rápida e direta.

Para permitir um atendimento mais eficiente, a Apple fará uma comunicação direta com os serviços de emergência, inclusive aqueles que exigem atendimento por voz. Entretanto, o serviço é exclusivo para os Estados Unidos e Canadá, com gratuidade nos primeiros dois anos de uso do dispositivo. As informações são do site Canaltech.

