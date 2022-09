Brasil Por que o 5G (e o 6G, no futuro) é tão importante para quem joga em smartphones?

Dentre as principais características do 5G, estão: conectividade, interação, velocidade, confiabilidade e portabilidade. São diversos benefícios que surgiram para trazer mais opções ao mercado, aumentando o conforto dos usuários durante o uso do smartphone.

Conectividade 5g em partidas online

A primeira cidade a receber o 5G no país foi a capital Brasília-DF, no dia 6 de julho de 2022, seguida de cidades como São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. Desde então, usuários da melhor – e mais atual – conexão móvel podem fazer uso da mesma e desfrutar de jogos com mais velocidade.

Uma das características da nova conectividade é a interação. Desta forma, os jogadores terão à disposição transmissões ao vivo de qualidade, podendo interagir mais com suas apostas ou outros jogadores.

Quais as vantagens de ter um smartphone com 5G para jogar

Primeiramente, o grande poder da velocidade 5G é a rapidez com a qual são realizados os downloads no aparelho. Com a qualidade do 5G é possível navegar pela internet a partir do celular de forma rápida e eficiente.

Dessa forma, o jogador concluirá suas jogadas com mais velocidade. Tudo isso sem riscos do site travar, ou até mesmo não carregar, já que é possível comportar uma demanda maior de usuários na rede sem o risco de perda de qualidade. Principais vantagens do 5G para o jogador:

Rapidez;

Praticidade;

Eficiência.

Como a tecnologia de rede 6G irá expandir o mercado de jogos

Com a possibilidade de ganho de velocidade de até 100 vezes mais que o 5G, o futuro 6G será uma revolução no mercado. Gerando ao jogador mais confiabilidade, a velocidade 6G, consequentemente, trará novos usuários às plataformas de jogos.

Isso porque, com mais velocidade, as desenvolvedoras poderão investir em novos recursos, que vão atrair a atenção até de quem ainda não é fã de games nos dias de hoje.

Para muitos, o mercado de jogos deixou de ser um hobby para virar profissão, e existem milhares de jogadores que complementam suas rendas através dos jogos. Sendo assim, a velocidade 5G já vem agregando na vida de muitos com a sua velocidade, e não será diferente com o 6G que, sem dúvidas, será uma das maiores conquistas de rede para os usuários no mundo inteiro.

Por fim, os jogadores poderão jogar em seus smartphones em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Com a nova e futura tecnologia, o que não faltará é velocidade e praticidade. Além de confiança, as redes novas garantem que não será necessário depender de Wi-Fi para o cumprimento das missões dos jogos e se divertir através do seu dispositivo móvel.

