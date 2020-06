Acontece Soluções ajudam a tornar elevadores, escadas e esteiras rolantes ambientes mais seguros contra a propagação da Covid-19

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Thyssenkrupp Elevadores)

Com o distanciamento social para combater a transmissão do novo coronavírus, hábitos simples e rotineiros, como usar o elevador, sofreram mudanças e têm gerado dúvidas entre condomínios e usuários. A preocupação com a segurança e a saúde da população está no topo das decisões de quem precisa repensar a mobilidade urbana a cada dia.

Prevendo a reabertura gradual das atividades, novas formas de prevenção já estão sendo pensadas para que as pessoas possam voltar a frequentar escritórios, academias, escolas, universidades, aeroportos, shoppings, entre outros espaços, a partir de uma nova realidade.

Acionar o elevador sem tocar no botão de chamada é uma delas. A partir de um sensor acoplado à botoeira é possível registrar a chamada do elevador por aproximação, mesmo princípio utilizado amplamente para aberturas de portas automáticas em hospitais. Com esta solução condomínios e centros comerciais poderão oferecer mais segurança aos moradores e usuários.

Já dentro do elevador, escolher o andar de destino sem tocar nas superfícies de uso comum, como os painéis de operação, também se tornou uma necessidade. Com o sistema touchless, por exemplo, as pessoas passam a usar seus próprios smartphones para definir o andar para o qual desejam ir. Na tela do celular, cada passageiro passa a ter um painel de controle pessoal na palma da mão e pode visualizar os andares disponíveis.

“A relação elevador-usuário vai continuar, mas de outra forma. Mais do que nunca elevadores, escadas e esteiras rolantes precisam oferecer segurança para a mobilidade de milhares de pessoas. A tecnologia é uma aliada e nos proporciona meios para garantir o movimento dos usuários de forma segura”, afirma Helder Canelas, Head de Serviços da thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.

Para a renovação do ar dentro do elevador, um esterilizador, que atua como circulador de ar, aplica luz ultravioleta (UV-C) no ambiente, altamente eficaz para a remoção de vírus, bactérias e microrganismos em geral. O sistema trabalha de maneira contínua atacando a cadeia de DNA do vírus e tornando-o inerte, o que permite a descontaminação do ar respirado pelos passageiros e ajuda a evitar a propagação do coronavírus.

A empresa também lança um esterilizador UV-C para corrimãos de escadas e esteiras rolantes, equipamentos que estão presentes em vários ambientes de uso público como shoppings e universidades. Desenvolvida pelo centro ITS – International Technical Services, em São Paulo, a solução elimina os agentes patológicos e garante que toda a superfície de cada corrimão seja higienizada em cada ciclo da escada ou esteira rolante, sem a necessidade de produtos químicos agressivos ao meio ambiente. Em conformidade com a NBR 16734, o produto é instalado internamente à estrutura da escada, e elimina a capacidade de multiplicação de vírus, por meio de um efeito fotolítico que age no DNA de microrganismos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estudos sugerem que o vírus que causa a Covid-19 é transmitido, principalmente, pelo contato com gotículas respiratórias, e não pelo ar. Portanto, é importante reforçar a necessidade de manter pelo menos um metro de distância entre as pessoas, inclusive dentro do elevador, e usar álcool em gel para higienizar as mãos ao chegar e sair do condomínio, centros comerciais e empreendimentos com grande fluxo de pessoas, como também, intensificar a limpeza do elevador e dos corrimãos das escadas e esteiras rolantes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece