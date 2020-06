Acontece Rede Laghetto reabre hotel em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Laghetto Viverone Moinhos foi reaberto no domingo Foto: Divulgação Laghetto Viverone Moinhos foi reaberto no domingo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A retomada das atividades da Rede Laghetto Hotéis também prossegue em Porto Alegre. No domingo (31), o Laghetto Viverone Moinhos, localizado na Rua Dr. Vale, 579, voltou a funcionar atendendo a uma série de padrões de segurança para evitar a propagação do coronavírus.

A reabertura do empreendimento foi antecipada para absorver os long stays do Vertice Manhattan, que não contará mais com a administração da Laghetto.

A Rede Laghetto optou por fechar temporariamente a maioria de suas operações no Rio Grande do Sul no dia 20 de março em função da pandemia do novo coronavírus e, atendendo ao Decreto 103/2020 da prefeitura de Gramado, reabriu quatro unidades na cidade da Serra Gaúcha a partir de 8 de maio.

