Polícia IPE Saúde destaca relevância de operação contra fraudes no instituto

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Fraudes ocorreram em serviços de "home care" Foto: Divulgação Fraudes ocorreram em serviços de "home care". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IPE Saúde destacou a relevância da operação deflagrada nesta terça-feira (02) pela Polícia Civil, originada em denúncia do próprio instituto à PGE (Procuradoria-Geral do Estado) e ao TCE (Tribunal de Contas do Estado).

A investigação descobriu um esquema de advogados e profissionais da área da saúde que ingressavam com ações judiciais para a concessão de atendimentos fora da cobertura prevista. As ações examinadas pela investigação se referem a serviços de “home care” (assistência médica domiciliar), que causaram prejuízos de cerca de R$ 30 milhões.

“Saudamos a operação porque serve de exemplo a quem tenta tirar proveito de recursos públicos, especialmente de órgãos que lidam com a saúde”, disse o presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida. As investigações prosseguem com o apoio do instituto.

