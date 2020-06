Acontece Programas de Governança e Compliance em tempos de pandemia serão discutidos no Meeting Jurídico

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

Responsáveis pelo bom andamento de uma corporação, os programas de Governança e de Compliance representam duas das principais ferramentas que visam a transparência e o comprometimento da empresa junto ao mercado que está inserida. Com o avanço da COVID-19, muitas organizações adotaram o teletrabalho (home office), como alternativa segura para dar seguimento nas atividades e na proteção dos seus colaboradores.

Mas como manter os padrões de transparência e lisura dos processos à distância? Essa será uma das indagações que as especialistas em Compliance, Michele Squeff, coordenadora do IBGC, no Rio Grande do Sul e Marina Nassif Lofrano, Global Head of Compliance da EMBRAER, irão debater.

O encontro, que poderá ser acompanhado pela fanpage da Federasul, será mediado pela coordenadora da Comissão Permanente de Ética e Compliance da Divisão Jurídica da FEDERASUL, Eliana Herzog.

Convidados: Michele Squeff, coordenadora do IBGC, no Rio Grande do Sul e Marina Nassif Lofrano, Global Head of Compliance da EMBRAER

Mediação: Eliana Herzog – coordenadora da Comissão Permanente de Ética e Compliance da Divisão Jurídica da FEDERASUL

Data: 04/06/2020

Horário: 9h

Onde assistir: clique aqui.

