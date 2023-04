Ciência Sonda espacial japonesa pode ter sido destruída pelo impacto contra Lua

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Hipótese: o sistema de medição de altitude talvez tivesse calculado mal a distância até a superfície. Foto: Divulgação Hipótese: o sistema de medição de altitude talvez tivesse calculado mal a distância até a superfície. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A empresa japonesa ispace disse que sua tentativa de fazer o primeiro pouso na Lua com a sonda espacial Hakuto-R falhou, depois que teve a comunicação perdida, na tarde desta terça-feira (25). Nesta quarta-feira (26), a empresa afirmou que o módulo lunar acelerou inesperadamente e provavelmente caiu em superfície lunar.

Análises independentes dos sinais de rádio enviados pela sonda sugerem que ela concluiu o voo em queda livre. A espaçonave estava em órbita lunar levando um módulo de aterrissagem e um pequeno jipe-robô, batizado de Rashid, construído por cientistas dos Emirados Árabes. Entre os objetivos da missão, estava o teste de um novo sistema de locomoção na superfície da Lua e o estudo da poeira lunar.

A startup disse que era possível que, conforme a sonda se aproximava da lua, seu sistema de medição de altitude tivesse calculado mal a distância até a superfície.

“Aparentemente, ele entrou em queda livre em direção à superfície, pois estava ficando sem combustível para acionar seus propulsores”, disse o diretor de tecnologia Ryo Ujiie em entrevista coletiva na quarta-feira.

“Perdemos a comunicação” com a sonda do programa Hakuto-R, afirmou Takeshi Hakamada, fundador e diretor-executivo da empresa ispace, cerca de 25 minutos após a hora prevista para o pouso.

Funcionários da ispace disseram que continuarão tentando restabelecer contato com a sonda, que levava material de vários países, incluindo um ‘rover’ (veículo de exploração espacial) dos Emirados Árabes Unidos, embora seja improvável que haja algo funcional a ser contatado. “Devemos assumir que não conseguimos completar a descida até a superfície lunar”, acrescentou.

O pouso estava previsto para as 13h40min (horário de Brasília), mas o módulo de aterrissagem iniciou a descida cerca de uma hora antes. No horário previsto, a central de controle não recebeu nenhum sinal enviado pela sonda. Meia hora depois, Hakamada informou que o pouso não havia sido confirmado. Antes de perder contato, a sonda enviou imagens da superfície lunar.

O Japão se tornaria o quarto país do mundo a pousar um artefato em solo lunar, depois dos Estados Unidos, da China e da Rússia (ainda no período soviético). A missão da ispace tinha entre os objetivos o estudo da poeira lunar e de suas propriedades dinâmicas, por meio do jipe-robô Rashid. O módulo de aterrissagem da Hakuto-R também carregava um experimento da Jaxa, a agência espacial do governo do Japão, batizado de Sora-Q. Esse equipamento, um pequeno robô que se desdobra como um “transformer”, serveria para testar uma nova tecnologia de locomoção em solo lunar.

A sonda da empresa ispace é o segundo fracasso registrado pelo Japão. A agência espacial estatal do Japão, a Jaxa, tentou no ano passado um pouso diferenciado na Lua, usando um módulo inflável acolchoado para absorver o impacto, em vez de retropropulsores, mas falhou também.

Desde as primeiras tentativas de pouso de sondas na Lua em 1963, pelos soviéticos, a taxa de sucesso tem sido de pouco mais de um terço (36%).

