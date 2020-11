Magazine Sophia Loren revela ter dito “não” a diretor que sugeriu que fizesse plástica no nariz

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Resposta da italiana foi: 'Nunca vou mudá-lo'. (Foto: Reprodução)

Sophia Loren, uma das atrizes mais bonitas da história do cinema, contou à revista “Variety” que, certa vez, ouviu de um diretor que ela precisava fazer uma plástica no nariz para melhorar o perfil. A resposta da italiana foi um sonoro não.

“Tenho trabalhado com esse nariz, que nunca vou mudar. Meu nariz vai ficar aqui para sempre. Eu gosto dele. Tem muita personalidade”, contou a atriz, hoje com 86 anos, à revista.

No entanto, Sofia Villani Scicolone acatou uma sugestão de mudança de nome de um outro diretor.

“Ele estava trabalhando com uma atriz da Holanda, Märta Torén, que era muito conhecida. Ele disse: ‘Bem, eu tenho que dar um nome a você porque as pessoas têm que saber quem você é’. Então, ele pegou o sobrenome de Torén, mudou a primeira letra, anglicizando o primeiro nome de Sofia (para Sophia, em inglês)”.

Medo

A atriz admitiu que está “muito chateada” com o quanto sua vida mudou este ano por causa das medidas restritivas que foram implementadas em todo o mundo em uma tentativa de retardar a propagação do vírus potencialmente fatal.

Ela disse: “Nossas vidas são completamente diferentes do que eram ontem, e eu nunca esperei isso… Estou muito chateada. Porque vivo uma vida que teria pensado que seria impossível viver [antes da pandemia] e estou com medo – com muito medo. Você sente que está perdendo seu tempo. Mas o que se pode fazer? Apenas acredite em si mesmo e tente ser forte, tente ser positivo, tente se convencer de que tudo ficará bem.”

Sophia, que mora em Genebra, achou particularmente difícil ficar longe de seus filhos Edoardo e Carlo Jr. – que ela teve com o falecido marido Carlo Ponto – e suas famílias, que moram todos nos Estados Unidos, mas ela é grata por ter alguns amigos por perto.

Ela acrescentou: “Não tenho conseguido ver meus quatro netos [com idade entre oito e 14], e minha irmã está em Roma, e eu realmente não sinto que posso sair, então fico em casa e leio, e faço coisas que me fazem sentir bem. Tenho sorte de ter amigos ao meu redor com quem posso conversar e que me farão rir. Mas quando vim aqui, não sabia que a pandemia atingiria o mundo inteiro – não apenas sua própria cidade, mas todo o nosso mundo.”

A estrela de Hollywood admitiu que está preocupada com o futuro e considera a desigualdade racial contínua “muito, muito triste”.

Ela explicou ao ‘Telegraph’: “É uma coisa muito, muito triste, sobre a qual é difícil falar. E eu realmente me preocupo, não só comigo, mas também com meus filhos e com o mundo ao meu redor.”

