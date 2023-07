Rio Grande do Sul Sorteio de julho do Nota Fiscal Gaúcha distribui R$ 700 mil em prêmios nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Nota Fiscal Gaúcha conta com 3,09 milhões de participantes Foto: Sefaz/Divulgação (Foto: Sefaz/Divulgação) Foto: Sefaz/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O sorteio de julho do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), de número 130, será realizado nesta quinta-feira (27). No total, serão distribuídos R$ 700 mil em prêmios para os consumidores participantes.

A quantia principal será de R$ 50 mil para o contribuinte sorteado. Também serão distribuídos dez prêmios de R$ 5 mil. As demais premiações são de R$ 1 mil (para 100 contribuintes) e de R$ 500 (para mil sorteados).

No total, 47,9 milhões de bilhetes estão na disputa. Conforme as regras do programa, estão concorrendo aos prêmios os consumidores inscritos no NFG que solicitaram nota fiscal com a inclusão do número do CPF durante todo o mês de junho.

O resultado do sorteio pode ser conferido no site ou no aplicativo do programa. As pessoas contempladas deverão solicitar o resgate dos valores em até 90 dias, contados a partir da homologação do sorteio.

O programa

O Nota Fiscal Gaúcha conta com 3,09 milhões de participantes. Cada vez que o consumidor solicita a inclusão do seu CPF na nota fiscal, o programa gera pontos, e a pessoa está automaticamente cadastrada para concorrer a prêmios. Os sorteios tradicionalmente ocorrem nas últimas quintas-feiras de cada mês e distribuem R$ 700 mil. Em datas especiais, há exceções de dias e premiações, que são comunicadas no site do programa.

Coordenado pela Receita Estadual, o NFG incentiva a população a solicitar a nota fiscal como forma de conscientizar sobre a importância social dos impostos, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Ao incluir o CPF no momento da compra, o consumidor concorre a prêmios em dinheiro e garante outros benefícios. É possível também indicar entidades sociais das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção animal para receber repasses trimestrais.

Atualmente, são cerca de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,7 mil entidades indicadas.

Outras vantagens

Além da premiação mensal, os contribuintes podem participar do Receita da Sorte, modalidade que distribui, diariamente, quantias que variam de R$ 50 a R$ 500. Para concorrer, o consumidor deve solicitar nota fiscal com CPF e, no mesmo dia da compra, fazer a leitura do QR Code no aplicativo NFG. O resultado sai na hora.

Os consumidores que solicitam CPF na nota também somam pontos para o Receita Certa, considerada a modalidade de cashback do NFG. A cada trimestre, sempre que houver aumento real da arrecadação, o governo estadual devolve a todos os contribuintes cadastrados no programa parte do ICMS do varejo. O valor depositado varia conforme a quantidade e os valores das notas fiscais emitidas ao longo do período de referência.

Os participantes do programa também podem conseguir redução no valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor) por meio do desconto de Bom Cidadão. Para o ciclo do IPVA 2024, os percentuais de desconto variam de 1% a 5%, conforme o número de notas fiscais emitidas entre novembro de 2022 e outubro de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/sorteio-de-julho-do-nota-fiscal-gaucha-distribui-r-700-mil-em-premios-nesta-quinta-feira/

Sorteio de julho do Nota Fiscal Gaúcha distribui R$ 700 mil em prêmios nesta quinta-feira

2023-07-25