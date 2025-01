Brasil Mega da Virada 2024: oito apostas dividem prêmio de R$ 635,4 milhões

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As dezenas sorteadas foram: 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Foto: Reprodução As dezenas sorteadas foram: 01, 17, 19, 29, 50 e 57. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O sorteio da Mega da Virada 2024 foi realizado na noite desta terça-feira (31), em São Paulo. Oito apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 635.486.165,38, o maior valor da história do concurso especial. As dezenas sorteadas foram: 01, 17, 19, 29, 50 e 57. As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Brasília (DF) (2), Nova Lima (MG), Curitiba (PR) (2), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP).

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 ganhadores da quadra vão embolsar R$ 1.086,04 cada um.

Este valor ultrapassou o recorde anterior de R$ 588 milhões, registrado em 2023, consolidando-se como o maior prêmio da história da Mega da Virada.

Desde sua criação, em 2009, essa edição especial da Mega-Sena já premiou 121 apostas que acertaram os seis números. A tradição de dividir o prêmio entre múltiplos ganhadores continuou ao longo dos anos, com destaque para 2018, que teve 52 apostas vencedoras, o maior número registrado até hoje.

A Mega da Virada é um dos sorteios mais aguardados pelos brasileiros, atraindo milhões de apostas de todo o País. Além de oferecer uma fortuna capaz de mudar vidas, o prêmio não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre aqueles que acertarem cinco números, garantindo que o montante seja distribuído.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/sorteio-r-635-milhoes/

Mega da Virada 2024: oito apostas dividem prêmio de R$ 635,4 milhões

2024-12-31