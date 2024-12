Esporte Bets patrocinadoras de Botafogo e Flamengo ficam fora de lista do governo para operar em 2025

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pixbet e Parimatch estão fora de listas do governo federal. Foto: Vitor Silva/Botafogo Pixbet e Parimatch estão fora de listas do governo federal. (Foto: Vitor Silva/Botafogo) Foto: Vitor Silva/Botafogo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Fazenda publicou, nesta terça-feira (31), 15 portarias que regulam o mercado das apostas de quota fixa no País a partir de 2025. Do total de documentos, 14 concedem autorização definitiva a empresas que somam 30 bets. Outros 52 CNPJs, responsáveis por 65 marcas, estão em lista provisória e precisarão enviar novos documentos. Fora de todas as listas, estão quatro patrocinadoras de clubes da Série A, como a Esportes da Sorte e a Pixbet, estampadas nas camisas de Corinthians e Flamengo, respectivamente.

Somando licenças provisórias e definitivas, o total de bets regularizadas a partir de 1º de janeiro é de 95. A última lista divulgada pelo governo federal, em 20 de dezembro, indicava 104 CNPJs que administram, ao todo, 231 bets autorizadas a operar até o fim de 2024.

Na Série A, a Esportes da Sorte também patrocina Bahia, Ceará e Grêmio. Ainda entre patrocinadores de clubes da primeira divisão, ficaram fora também a Parimatch, que estampa a camisa do atual campeão Botafogo, e a Betvip, do Sport.

Segundo a portaria, as empresas deverão pagar uma outorga de R$ 30 milhões para começar a operar a partir de janeiro. Além disso, há normas para que as operadoras coíbam fraudes, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva. As práticas foram elaboradas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e aprovadas no Congresso. Uma delas é que os sites terão de utilizar o domínio “bet.br”.

Bets na Série A e fora da lista provisória do governo

Esportes da Sorte: Bahia, Ceará, Corinthians e Grêmio (não é máster)

Parimatch: Botafogo

Pixbet: Flamengo

Betvip: Sport

Outros 12 clubes têm patrocínios de marcas regularizadas. A Betano, detentora dos naming rights do Brasileirão e da Copa do Brasil, tem licença provisória. Sem clubes, mas com parcerias com Galvão Bueno e Vini Jr, o Grupo NSX, responsável pela Betnacional e pela Mr Jack Bet, é um dos que afirma já ter pago a outorga necessária.

Bets na Série A e regularizadas segundo lista do governo

Definitivas

MrJack.Bet: Red Bull Bragantino (não é máster)

Superbet: Fluminense e São Paulo

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/bets-patrocinadoras-de-botafogo-e-flamengo-ficam-fora-de-lista-do-governo-para-operar-em-2025/

Bets patrocinadoras de Botafogo e Flamengo ficam fora de lista do governo para operar em 2025

2024-12-31