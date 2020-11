Brasil “Sou um homem de 72 anos e que ainda tem sonhos”, diz Tony Ramos

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

O ator também falou sobre estar preparado caso seja demitido da Globo. (Foto: TV Globo/Divulgação)

Na entrevista a seguir, Tony Ramos diz que segue sonhando do alto de seus 72 anos, fala sobre Deus, dá uma aula de TV e diz que está preparado para ser dispensado. Tony Ramos é patrimônio público pelo conjunto da obra. Um excelente ator, sério, íntegro, que sempre respeitou todos os profissionais e nunca teve seu nome envolvido em escândalo. Muito bem casado com a doce Lidiane, não há uma notícia de uma briga do casal.

1) Como tem sido a quarentena?

A quarentena começou no dia 12 de março. Dois dias antes eu gravei ainda para a Sportv sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acabaram nem acontecendo. Eu fiz a narração de um documentário muito bonito e acho que agora só vai ao ar quando as Olimpíadas acontecerem. Quando eu saí dos estúdios, fiquei sabendo o que estava acontecendo em São Paulo com um turista que tinha vindo da Itália e logo em seguida começaram os alertas e eu não saí mais de casa. Só saí em agosto para fazer os exames que todo homem deve fazer que são de urologia por ano. O meu médico disse que eu poderia ir porque o consultório estava todo pronto para atender os clientes, protegidos. Fiz teste de Covid-19 e não deu nada. Hoje, eu estou mais tranquilo.

2) O senhor ainda está em quarentena, mas já tem alguma previsão de ser escalado de novo para alguma novela? Quando veremos o Tony nas telinhas da Globo de novo?

Eu já estou na reprise (risos). Estou no Viva sempre. Agora com ‘Mulheres Apaixonadas’, ‘Laços de Família’ e lançaram recentemente no Globoplay ‘Torre de Babel’. O que eu já dei de entrevistas para falar agora de ‘Laços de Família’, você não faz ideia. Todo mundo repercutindo o personagem Miguel, dono de uma livraria. De forma que na memória popular, ficou reavivado e quem não pode ver há 20 anos, às vezes nem era nascido. Agora estou pré-escalado para uma coisa nova que já recebi a sinopse. São 110 páginas de sinopse que o João Emanuel Carneiro enviou. Li e estou aguardando quando será feita porque as produções estão voltando aos poucos. Era prevista para gravar agora, mas por causa da pandemia ficou para fevereiro ou março.

3)Temos algum novo projeto sem ser novela?

Tenho um longa para ser lançado que é ’45 minutos do Segundo Tempo’, filme de Luis Villaça, com Cássio Gabus Mendes, Ary França, Denise Fraga e Louise Cardoso. O filme é lindo, é um poema e com muita comédia. A gente quando se apaixona por uma ideia não tem como não fazer. O filme está na prateleira. A gente não quis lançar de qualquer maneira. Tem que ter calma. Tenho também convites para fazer teatro e mais dois roteiros para analisar. Só que eu tenho que aguardar as decisões da Globo sobre a minha novela. Eu não posso assumir nada sem antes saber quando começam a gravar a minha novela. Não vou fazer duas coisas ao mesmo tempo.

4) Tony, como você vê essa mudança da TV para streaming? Te assusta?

Em nenhum momento. A gente está preparado para isso há muitos anos. Eu vejo televisão e faço televisão ininterruptamente há 57 anos. Comecei com televisão ao vivo, passei pelo videotape, vi a evolução dos equipamentos e, hoje, as câmeras são mais leves, não existem aquelas cabos enormes. Você também vai acompanhando a evolução da própria televisão. Quando a TV a cabo foi criada aqui, já era uma realidade na América há muitos anos. Tudo foi mudando e você sabia que a televisão chegaria a essa coisa de escolha, que são os streamings. Um não mata o outro. Um depende do outro. Tanto que a TV aberta continua nos Estados Unidos liderando. Por que? Porque a TV aberta é de graça, você não precisa pagar nada, você acessa o que quiser. Na verdade, tudo vai coexistir. Medo nenhum. Pelo contrário.

