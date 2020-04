Notas Brasil SP vai testar grupos sem sintomas a partir de 15 de maio

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Para controlar a pandemia do coronavírus, o estado de São Paulo vai adotar uma estratégia de testagem em massa, que inclui pessoas sem sintomas, a partir do dia 15 de maio. Os especialistas do centro de contingência contra a doença disseram que os testes não serão feitos em toda a população, mas em parcelas específicas que ainda serão definidas.

