Ciência SpaceX adia lançamento de foguete, na quarta tentativa de uma empresa privada de pousar na Lua

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Nasa detectou "temperaturas de metano fora do normal antes de introduzir a carga de metano". (Foto: Divulgação)

A SpaceX, empresa espacial do bilionário Elon Musk, que também é dono do X (ex-Twitter), adiou, nessa quarta-feira (14), o lançamento do foguete Falcon 9, que tinha como missão pousar na Lua, levando uma sonda da companhia Intuitive Machines.

O lançamento estava previsto para 0h57 de quarta-feira, na Flórida (2h57 de Brasília), mas a Nasa detectou “temperaturas de metano fora do normal” na nave. A Agência espacial dos Estados Unidos informou que uma nova tentativa de voo deverá ser realizada nesta quinta-feira (15).

O Falcon 9 seria a primeira sonda enviada pela companhia, partindo do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, para direcionar o módulo lunar Nova-C (apelidado de Odysseus) à Lua. A expectativa era que o pouso acontecesse em 22 de fevereiro em uma cratera próxima do polo sul do satélite natural.

O módulo pesa 675 kg e conta com o apoio da Nasa, que tem um programa de incentivo de missões comerciais de transporte lunar. A Intuitive Machines recebeu US$ 118 milhões para levar seis cargas da agência.

A carga útil do módulo Nova-C inclui instrumentos para compreender melhor o ambiente lunar, enquanto a Nasa se prepara para enviar tripulantes humanos ao satélite natural dentro do programa Artemis no fim desta década.

A missão tenta ser ainda mais ambiciosa que uma anterior da Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Em 2023, a Chandrayaan-3 foi a primeira a descer nas proximidades do polo sul lunar. A Intuitive Machines pretende ir mais perto, a apenas 300 km de distância.

Tentativas frustradas

Diversas empresas já fracassaram ao tentar enviar sondas ao satélite. Por isso, cumprir a tarefa seria um feito considerável. Em 8 de janeiro, a American Astrobotic despachou o módulo lunar Peregrine, mas uma ruptura no tanque da sonda levou a um grande vazamento de combustível.

No ano passado, o módulo japonês Hakuto-R, da empresa Ispace, ficou sem combustível como resultado de um erro de cálculo do pouso na Lua. A companhia israelense SpaceIL quase realizou a façanha em 2019, mas falhou a poucos metros do solo lunar.

Apenas um pequeno punhado de países conseguiu chegar à Lua. A antiga União Soviética foi o primeiro deles, em 1966, com a sonda Luna 9. Em seguida, vieram os Estados Unidos, o único país a colocar astronautas na superfície lunar. A China conseguiu três aterrissagens na última década. A Índia e o Japão também cumpriram missões com sucesso.

