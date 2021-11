Tecnologia Spotify compra plataforma de audiobooks rival da Amazon

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

O Spotify continua sendo uma das principais plataformas de streaming de áudio mundialmente. (Foto: Reprodução)

O Spotify continua sendo uma das principais plataformas de streaming de áudio mundialmente, com um pedaço de 32% do mercado atual. Seu imenso conteúdo musical, de podcasts e afins ainda é uma das escolhas mais comuns entre os usuários. Pensando nisso, parece que a empresa não vai desacelerar tão cedo. O Spotify anunciou que está adquirindo uma plataforma de audiobooks como o seu próximo passo de expansão.

Essa plataforma chama-se Findaway, uma empresa que faz diversos negócios relacionados a audiobooks. Ela produz e distribui esse tipo de conteúdo, enquanto mantém um relacionamento próximo com editoras e autores ávidos para ver suas produções publicadas de alguma maneira.

Com isso, o Spotify espera abocanhar uma parte que está em crescimento. Segundo analistas, o mercado de audiobooks deve se tornar uma indústria de US$ 15 bilhões até 2027 (hoje em dia vale cerca de US$ 3,3 bilhões). A intenção da empresa de streaming é adicionar essa novidade ao seu catálogo já em 2022, porém não apenas publicando conteúdo da Findaway, mas também oferecendo serviços de criação de audiobooks.

É claro que o objetivo dessa aquisição é acelerar a entrada do Spotify no mercado de audiobooks. Dessa forma, será possível direcionar praticamente todo o conteúdo de áudio que o usuário possa se interessar em uma única plataforma, retendo os assinantes por mais tempo.

Spotify vai rivalizar com Amazon

Não é muito difícil entender contra quem o Spotify vai concorrer com a aquisição da Findaway. Até o presente momento, a plataforma de audiobooks sempre foi rival do serviço Audible da Amazon, assim como o Google Audiobooks e o Scribd. Como o mercado está em ascensão, essa briga pode ficar muito interessante nos próximos anos.

O Spotify retornou ao azul em 2021, registrando um lucro líquido de US$ 2,3 milhões, e uma receita total de US$ 2,9 bilhões. Além disso, a plataforma de streaming registrou um exponencial número de 172 milhões de assinantes de seu plano pago segundo dados recentes.

Por outro lado, vale ressaltar que a Amazon ainda é a líder do ramo de audiobooks. Em 2019, por exemplo, o Audible tinha uma fatia de 46,34% do mercado segundo o site Grand View Research. Esse domínio ainda permanece, mesmo com concorrentes surgindo por todos os lados.

