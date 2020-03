Agro Stara apresenta seu novo Imperador na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Imperador 2000 é a novidade da Stara na Expodireto 2020. (Foto: Ricardo Azevedo)

Quem visita o estande da Stara na 21ª Expodireto Cotrijal confere que agora a Família Imperador está completa. A Stara apresenta na feira em Não-Me-Toque-RS seu mais recente lançamento, o Imperador 2000. A máquina reúne um pulverizador autopropelido e um semeador pneumático no mesmo equipamento. O lançamento da Stara tem reservatório de calda de 2.000 litros e de 1,5m³ para sementes. “Este modelo de reservatório é uma inovação da Stara e possui patente requerida. É uma máquina robusta e a mais completa da sua categoria”, explicou o presidente da Stara, Átila Stapelbroek Trennepohl.

Em seu modelo mais completo, o Imperador 2000 possui como um de seus grandes diferenciais o Sistema Recirculante Contínuo, que garante maior homogeneidade nas aplicações e concentração exata do produto, e também o Sistema Bico a Bico, que possibilita economia de defensivos de até 5%. A nova máquina da Stara conta também com o Giro Inteligente nas 4 Rodas, que apresenta raio de giro 42% menor que os sistemas convencionais e reduz o amassamento nas manobras e bordaduras em até 45%.

O Imperador 2000 realiza a semeadura pneumática através do exclusivo Sistema Ponte Verde da Stara, que garante uma semeadura homogênea através das barras centrais, com excelente coeficiente de variação, máximo de 10%, e alto rendimento operacional, de 40 ha/h. Além da barra central de 30 metros, a versão completa do novo Imperador da Stara possui ainda piloto automático, controle de tração, abertura de bitola de 2,60m a 3,20m, motobomba e vão livre de 1,60m.

“O Imperador 2000 possui ainda o Conecta, o Pós-Venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Com acesso remoto ao controlador Topper 5500, o técnico do Pós-Venda direto da fábrica da Stara visualiza as informações no monitor e ajuda você à distância, garantindo um suporte rápido e assertivo”, completou o presidente da empresa.

