Celebridades Stênio Garcia desabafa sobre ameaça de demissão em emissora: “Estou surpreso”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

O ator Stênio Garcia disse que não pode sair de casa por causa do coronavírus. Foto: Reprodução/Instagram O ator Stênio Garcia disse que não pode sair de casa por causa do coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Stênio Garcia recebeu um ultimato da Rede Globo, emissora em que trabalha há 40 anos. Em um áudio exclusivo enviado ao “A Tarde é Sua”, o ator desabafou sobre a notícia: “Não sei o que dizer ainda, porque estou muito surpreso e em estado de choque. Estou tentando reagir”.

Em seguida, a apresentadora Sonia Abrão também exibiu no programa um vídeo do ator publicado no Instagram.

“Tenho 88 anos e quase 70 de carreira. Estou na Globo com um contrato de prazo indeterminado desde 1973. No dia 4 de março, recebi o cartão vermelho: se eu não for escalado ou reservado até o dia 30 de março terei meu contrato interrompido”, explicou o ator.

O ator disse que não pode sair de casa por causa do coronavírus e fez um pedido aos diretores da emissora: “Me escalem e me reservem antes do dia 30 de março para que eu possa continuar trabalhando. Meu trabalho é minha vida e dependo disso para me manter vivo”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário