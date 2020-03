Celebridades Carol Peixinho exibe barriga sarada em isolamento por coronavírus: “Turbine sua imunidade”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Carol Peixinho está de olho no coronavírus. Foto: Reprodução/Instagram Carol Peixinho está de olho no coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Carol Peixinho usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira (17) para compartilhar várias selfies da barriga sarada a bordo de top e shorts curtinhos.

Na legenda, deu uma dica aos seguidores para levarem algo positivo do período de isolamento por conta do coronavírus. “Aproveite o ‘isolamento e use a sua criatividade em muitas coisas!!! Vc sabia que atividade física ajuda a combater estresse e doenças?? Não deixe de movimentar o seu corpo pq você não pode/deve sair de casa. Turbine sua imunidade!!!!”, sugeriu.

Nos comentários, não faltaram elogios dos internautas. “Mulher perfeita”, destacou uma fã. “É isso aí, meu amor. Atividade física em casa por enquanto”, concordou outra. “Pra você não tem desculpa pra não malhar, né?”, brincou mais um.

Vários famosos já foram diagnosticados com Covid-19, como Fernanda Paes Leme e Di Ferrero. Grávida de seis meses, Giovanna Ewbank também usou seu Instagram para pedir aos seguidores que, se possível, fiquem em casa para evitar a transmissão da doença.

