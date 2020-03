Celebridades Bailarina do Faustão, Natacha Horana posa de topless e com bumbum pra cima: “Mood quarentena”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Natacha Horana usou o Instagram na tarde desta terça-feira (17) para compartilhar uma clique inusitado e sensual. De topless, a bailarina do Faustão posou com o bumbum pra cima. “Modo quarentena”, escreveu ela.

Em questão de minutos, a publicação gerou uma série de comentários. “Não tenho estruturas pra essa foto. Vou ficar meia hora só olhando”, disse uma internauta. “Imagina eu de quarentena com esse corpo e nessa pose? Eu seria um nojo”, disparou outra.

Recentemente, metade do grupo de bailarinas do “Domingão do Faustão”, da TV Globo, teve que ficar em quarentena. Motivo: uma das moças, que participou de um ensaio com outras 20 colegas de palco, foi diagnosticada com coronavírus.

