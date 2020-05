Magazine Sthefany Brito fala do “choque” ao descobrir gravidez e do casamento: “Bebê veio para fortalecer”

"Durante a ultrassonografia, recebi os parabéns. Fiquei complemente pálida, em choque", disse a atriz. (Foto: Arquivo pessoal)

Em meio à pandemia do coronavírus, Sthefany Brito teve uma grata surpresa. A maior de sua vida, garante. Aos 32 anos, a atriz está à espera do primeiro filho, que se chamará Antônio Enrico. Em entrevista ao site, ela conta como foi o momento da descoberta:

“Eu tive todos os sintomas de gravidez: sono, enjoo e menstruação atrasada, mas nada anormal dentro daquilo que acontecia na minha vida. Eu confesso que sempre fui uma pessoa preguiçosa. O sono fazia muito sentido. Estava acordando cedo todos os dias e gravando muito (ela vive a Donatella de “Amor sem igual”, da RecordTV). Sobre o enjoo, tenho muita gastrite. Quanto à menstruação, ela nunca foi um grande exemplo de regularidade. Uma coisa que me chamou a atenção foram os seios, que começaram a ficar doloridos e grandes. Eu corri para minha médica e ela me pediu exames. Durante a ultrassonografia, recebi os parabéns. Fiquei complemente pálida, em choque. Por mais que, no fundo, eu desconfiasse, tinha muita coisa acontecendo naquele momento. Era o começo do coronavírus, ninguém sabia como seria. E estava faltando um mês de gravações para a novela terminar. Então, fiquei bem assustada.”

Passado o susto, a atriz, casada com o empresário Igor Raschkovsky, comemora e afirma estar realizando seu grande sonho. Os dois estão juntos desde 2011:

“Foi a maior surpresa da minha vida. Eu sou uma pessoa muito organizada. Trabalho desde cedo. Então, sempre tive todos os planos na minha cabeça. Quando conheci o Igor e a gente começou a namorar, fomos morar juntos e, depois de sete anos, resolvemos nos casar. A gente se planejou para isso. Sempre falamos de filhos, mas nunca era o momento certo, se é que ele existe. Quando a gente pensava, vinha um trabalho, uma novela. Fomos adiando. Acho que adiamos tanto que o neném falou: ‘Se eu não tomar coragem e for, eles vão demorar muito ainda’. Por mais que estejamos juntos há tanto tempo, casadinhos e bonitinhos, foi um grande choque. Parecia que a gente tinha se conhecido ontem. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, principalmente neste momento. Traz esperança e renovação. É uma alegria para a minha família também, está todo mundo bobo. Uma delícia.”

A atriz chegou a terminar o casamento no fim de 2019 e reatou no começo deste ano. Ela acredita que o período foi importante para amadurecer ainda mais a relação:

“Na verdade, a gente nunca parou de se falar. Temos dois cachorros que são muito importantes nas nossas vidas. Tratamos como filhos. Então, o tempo inteiro nos falávamos. Nos dividimos. Eles ficavam um pouco comigo e um pouco com ele. Chegamos a nos encontrar várias vezes. Independentemente de estarmos juntos ou não, sempre nos respeitamos e fomos amigos um do outro. Sinto orgulho do que conseguimos construir. E a relação se fortaleceu depois que a gente se separou. Vimos o quão forte era a base que tínhamos construído e que nada poderia mudar aquilo. Serviu para realmente enxergar tudo, o respeito, a amizade, a cumplicidade e o amor pela nossa história. A gente nunca chegou a brigar do tipo ‘o cachorro é meu, você está passando mais tempo com ele’. Nunca teve isso. Enfim, depois de um tempo, a gente se olhou de novo e falou: ‘Cara, é muito forte o que a gente tem’. A separação não foi à toa. Como tudo na vida, tem um lado negativo e um positivo. Acertamos coisinhas que estavam fora do lugar. Nos acertamos também em relação ao nosso casamento, à nossa vida. E, assim que a gente voltou, o bebê veio. Colocá-lo como cereja do bolo é muito pouco pelo que ele significa para nós. Veio para coroar o que a gente já estava vivendo, para fortalecer nossa vida, nossa família, nossa relação. Está sendo a melhor coisa do mundo.”

Enquanto aguarda a chegada do filho, ela torce para conseguir terminar de gravar a trama da Record:

“Não temos ideia de como vai ficar. Quando descobri a gravidez, pensei: ‘Meu Deus, e a novela?’. Fui correndo contar para eles e fui super abraçada. Me senti muito acolhida. Adoraria que a Donatella engravidasse. Amaria gravar com barrigão, mas realmente essa decisão não cabe mais a mim. Estou disponível para o que decidirem quando tudo isso passar.”

