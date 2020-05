Magazine Esposa expõe traição de Josh Lucas nas redes sociais

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

A escritora Jessica Ciencin Henriquez afirmou que havia se reconciliado recentemente com o ator Josh Lucas. Foto: Reprodução A escritora Jessica Ciencin Henriquez afirmou que havia se reconciliado recentemente com o ator Josh Lucas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A mulher do ator Josh Lucas resolveu expor os problemas conjugais nas redes sociais. A escritora Jessica Ciencin Henriquez, que foi casada com o astro de diversos sucessos da década passada, como “Psicopata Americano”, “Hulk” e “Uma Mente Brilhante” entre 2012 e 2014 e recentemente se reconciliou com Lucas, o acusou de traição durante a pandemia e as restrições de isolamento social em um chocante post no Twitter. Os dois tem um filho, Noah Rev, de 7 anos.

“Ex-maridos e ex-mulheres são ex-maridos e ex-mulheres sempre por um motivo. Ter um filho com alguém faz com que você queira perdoá-lo mais do que normalmente estaria disposto a fazer, faz você acreditar que eles são melhores do que são. Mas é preciso ser uma pessoa de merda para trair seu parceiro (correção: agora ex-parceiro no meio de uma pandemia. Obrigado por me lembrar por que eu te deixei em primeiro lugar”, compartilhou.

Ela continuou o desabafo, citando “desrespeito” de Lucas com o filho dos dois. “Eu mereço melhor que isso. Nosso filho merece melhor que isso. E sim, eu estou divulgando isso publicamente porque há muitas mulheres aceitando muito menos do que elas merecem porque há crianças na foto. Você não é estúpida por ter esperança, por acreditar que as pessoas podem mudar.”

Josh Lucas tem uma vasta carreira em Hollywood com vários filmes e séries no currículo. O seu último papel de destaque nos cinemas foi em “Ford vs Ferrari”, ao lado de Christian Bale e Matt Damon. Na televisão, participou da elogiada série “Yellowstone”.

