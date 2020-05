Magazine Carol Macedo avalia exercícios e dieta na quarentena: “Não me cobro tanto”

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz falou sobre cuidados com o corpo durante isolamento social Foto: Sergio Baia/Divulgação Atriz falou sobre cuidados com o corpo durante isolamento social. (Foto: Sergio Baia/Divulgação) Foto: Sergio Baia/Divulgação

A vida de Carol Macedo virou de pernas para o ar com a mudança causada pela quarentena, medida essencial para conter a disseminação do novo coronavírus no Brasil. Mas quem acompanha a artista nas redes sociais viu que ela está sabendo ver o lado positivo da experiência.

“Eu emendei alguns trabalhos nos últimos anos e acabei tendo pouco tempo de descanso entre as produções. Agora que estou em casa, consigo organizar melhor a minha rotina. Voltei a praticar a dança e o inglês, estou fazendo aulas online sobre assuntos que sempre me interessaram [como o Reiki], e estou tendo mais tempo para estudar e pesquisar sobre conteúdos que possam agregar a minha vida”, afirma a atriz, que pode ser vista como Sol em “Fina Estampa” e K2 em “Malhação – Viva a Diferença”, da TV Globo.

De férias da TV desde o fim de “Éramos Seis”, novela em que interpretou Inês, Carol fala o que tem feito para tornar os dias mais leves. “Tirei um bom tempo para dar uma ‘geral’ em minha casa, me desfazer de algumas coisas que havia acumulado durante os anos. Procuro passar por esse momento difícil que estamos vivendo de uma forma positiva, me conectando com energias que me trazem calma e bem-estar através da meditação e oração. Acho que, para quem pode ficar em casa, esse é o momento de se auto conhecer e tentar evoluir ainda mais como ser humano”, destaca.

Para tornar o confinamento mais produtivo, Carol quer ampliar a prática de atividades para o corpo e a mente em casa. “Confesso que estou um pouco preguiçosa no quesito ‘malhação’ [risos], mas também não fico me martirizando em relação a isso. Diferentemente das outras semanas de quarentena, essa semana foi a primeira em que realmente senti vontade de voltar a treinar, não só pela questão física, mas principalmente pela minha saúde”, explica.

Carol conta também como mantém a dieta em dia e sempre saudável. “Eu sempre tive o costume de comer bem. Na minha mesa não podem faltar verduras, legumes e frutas. Sinto prazer em me alimentar bem! Claro que no momento atual a ansiedade fica muito maior e comer algumas besteirinhas em momentos errados acaba fazendo parte de alguns dias aqui em casa. Tento manter essa rotina saudável, mas também atendo essas minhas vontades e não me cobro tanto”, garante. Questionada sobre o segredo para manter a boa forma, ela entrega: “Beber muita água! A água é a melhor aliada para saúde do corpo, da pele, de tudo!”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine