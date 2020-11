Flávio Pereira STJ derrota Lula e dá mais um passo para seu retorno à cadeia

Por Flavio Pereira | 18 de novembro de 2020

Lula sofreu nova derrota ontem no STJ. (Foto: Reprodução)

Em mais um recurso destinado a ganhar tempo e adiar o julgamento definitivo pelo STF, que vai mandá-lo de volta para a cadeia, Lula foi derrotado ontem no STJ, o Superior Tribunal de Justiça.

A Quinta Turma do STJ decidiu rechaçar o recurso que buscava anular a condenação no Caso do Triplex, ligado à operação Lava Jato, onde o ex-presidente foi acusado de receber propina da construtora OAS em reformas e reserva de um apartamento em um prédio da empreiteira.

Resultado: está mantida a pena fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Lula ainda tem outra condenação de 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Sítio de Atibaia.

A onda conservadora de 2018 veio para ficar

O derretimento da esquerda nas eleições municipais deste ano alcançou pequenos e grandes centros. Este fato demonstra que o fenômeno conservador ocorrido em 2018 mantém-se nas capitais e no interior. Os números desta eleição levaram o presidente Jair Bolsonaro a avaliar que “a esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar”. Bolsonaro projeta a consolidação dessa onda em 2022: “Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA”.

Quem quer aumento de IPTU em Porto Alegre?

Os acenos dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre de que estão dispostos a rever o reajuste do IPTU levou o atual prefeito Marchezan Júnior a colocar-se à disposição para enviar mensagem à Câmara de Vereadores, suspendendo os aumentos do IPTU previstos para 2021.

A estimativa é de uma renúncia de receita em torno de R$ 70 milhões, caso seja cancelado o reajuste de 2021.

Marchezan neutro

Em outro movimento, o prefeito Marchezan Júnior liberou o seu partido, o PSDB, e os 136.063 eleitores que votaram na sua chapa, para apoiarem quem bem entenderem na eleição do segundo turno dia 29.

Movimentação na bancada estadual do MDB

A vereadora Nádia Gerhard (DEM) reeleita para a Câmara, terá um dilema pela frente, em caso de vitória do deputado Sebastião Melo na prefeitura de Porto Alegre. Nádia se tornará a primeira suplente do MDB na Assembleia Legislativa, já que neste caso, os suplentes Carlos Burigo – já garantido com a vitória de Fabio Branco em Rio Grande – e Patrícia Alba se tornariam deputados titulares. A dificuldade está no fato de que para assumir por um curto período – enquanto o deputado Juvir Costela permanecer na Secretaria dos Transportes – Nádia teria de renunciar ao mandato na Câmara. E o MDB perderia um deputado, com a posse de Nádia na bancada do DEM.

O mais provável é que neste caso, Beto Fantinel assuma a vaga.

