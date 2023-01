Grêmio Suárez é recepcionado pela torcida gremista em aeroporto

Por Lorenzo Rivero * | 3 de janeiro de 2023

Torcida do Grêmio fez a festa no portão 8 do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre Foto: Lucas Uebel/Grêmio Torcida do Grêmio fez a festa no portão 8 do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O centroavante Suárez desembarcou, nesta terça-feira (3), por volta das 12h, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Como já era esperado, a torcida gremista fez festa na chegada do uruguaio.

O vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor de futebol, Antônio Brum, já estavam aguardando o jogador. Os dirigentes foram responsáveis pela vinda do atleta.

Suárez saudou os torcedores, pegou boné e a camisa da “Geral do Grêmio”. Logo após, se dirigiu ao CT Presidente Luiz Carvalho, onde conhecerá as dependências do Grêmio e realizará os primeiros trabalhos. Ainda nesta terça, o elenco gremista se reapresenta após as festas de fim de ano. O treino está programado para iniciar às 16h.

Para a sua apresentação oficial, cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos para o evento que irá acontecer na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira (4), às 19h30min.

Momento exato da chegada de Suárez

Contratação de Suárez

Após muita especulação, o Grêmio anunciou no sábado (31), a contratação do centroavante. No último dia de 2022, Suárez realizou exames médicos em Montevidéu e foi anunciado pelo clube gaúcho. O jogador chega com um contrato de duas temporadas.

* Por supervisão de: Redação O Sul

