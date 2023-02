Grêmio Suárez se isola na artilharia entre times de Série A em 2023

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Uruguaio (foto) marcou duas vezes na vitória sobre o Aimoré, chegou a sete gols na temporada e tem dedicação elogiada por Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Com os dois gols marcados na vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Aimoré no sábado (04), pelo Gauchão, Luis Suárez se isolou na artilharia da temporada entre jogadores dos times da Série A em 2023.

O uruguaio foi a sete gols e descolou de Pablo, do Athletico, e Gabi e Pedro, do Flamengo. Até então, todos estavam empatados com cinco.

Para atingir tal marca, Suárez precisou de cinco partidas (média de 1,4 gol por jogo). O centroavante assumiu a artilharia do Gauchão ao lado de Pedro Henrique, do Inter, com quatro gols, além do hat-trick marcado em sua estreia, pela Recopa Gaúcha, diante do São Luiz.

O Tricolor volta a jogar na próxima quinta-feira (09), quando viaja a Caxias do Sul para encarar o Juventude. A partida válida pela 6ª rodada do Gauchão acontece às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

