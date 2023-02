Grêmio Técnico Renato Portaluppi diz estar insatisfeito com o sistema tático do Grêmio e abre brecha para mudanças

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Treinador tem feito experiências no início do ano e fala em disputa no meio de campo.(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O técnico Renato Portaluppi evidenciou insatisfação com o sistema tático implementado para o Grêmio. Novas mudanças não estão descartadas para as próximas rodadas do Gauchão.

Nas duas últimas partidas, nas vitórias sobre Esportivo e Aimoré, o treinador passou a usar o que deve ser o mais próximo do time ideal. A novidade foi a entrada de Franco Cristaldo, uma das principais contratações do clube para 2023.

O meia argentino, que atua preferencialmente centralizado, fez com que Bitello fosse deslocado mais para o lado direito de ataque. O jovem habitualmente joga pela faixa central do campo, como um volante com poder de marcação e boa chegada à frente.

Apesar disso, em mais de uma oportunidade, Renato destacou que o início de ano é usado mesmo para fazer testes. Em seis compromissos até o momento, o comandante gremista utilizou 25 jogadores e nunca repetiu a escalação.

Mesmo com variações, porém, o time segue a linha de um esquema com três meio-campistas, dois jogadores deslocados nas extremas e o centroavante. Num primeiro momento, Pepê e Bitello tinham a companhia de Villasanti ou Carballo na composição do meio.

Uma alternativa para manter o time-base seria modificar o sistema, com, por exemplo, um meio de campo em losango, já implementado por Renato em outra passagem no comando técnico do clube.

O elenco se reapresentou na tarde desta segunda-feira (06) e iniciou preparação para o próximo compromisso no estadual. No meio de semana, o time viaja para Caxias do Sul, onde na quinta-feira (09) enfrenta o Juventude, às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

