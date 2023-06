Geral Submarino turístico pode estar preso nos destroços do Titanic, diz contra-almirante

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

O submarino turístico Titan desapareceu após descer para visitar o local do naufrágio do Titanic. (Foto: Reprodução)

O submarino turístico Titan, desaparecido com cinco pessoas a bordo, após descer para visitar o local do naufrágio do Titanic pode estar preso nos destroços da embarcação, afundada em 1912, na sua viagem inaugural, após colidir com o iceberg no norte do Oceano Atlântico, de acordo com um especialista.

A embarcação de 22 pés de fibra de carbono e titânio está em algum lugar nas profundezas e a guarda costeira dos EUA e do Canadá empreendeu um esforço de busca desesperado.

“É muito preocupante. Pode ter ficado preso nos destroços do Titanic”, disse o contra-almirante Chris Parry, da reserva, à Sky News. “O local do naufrágio fica muito longe de qualquer lugar. A única esperança que se tem é que a nave-mãe tenha uma nave de prontidão que possa investigar imediatamente o que está acontecendo”, acrescentou ele.

De acordo com o “Daily Mail”, o submarino é capaz de descer até 4.000 metros de profundidade. Ele foi projetado por uma equipe de engenheiros da NASA, pesa mais de 10.000kg e é movido por propulsores elétricos, gerando uma velocidade de parada de três nós.

O Titan é supostamente dirigido por um controlador de Playstation reforçado, embora não haja sistema de GPS, com a tripulação comunicando-se por textos de uma equipe acima da água.

Além de uma janela, que os operadores OceanGate afirmam ser a maior do mundo, há uma tela de alta resolução mostrando o feed da câmera Rayfin 4K do submarino.

Sabe-se que a embarcação está com problemas porque a comunicação foi interrompida, mas não é possível dizer com precisão o que aconteceu. Especialistas, no entanto, têm suas teorias. O submarino pode estar no fundo do oceano, pode estar flutuando na superfície ou pode ter implodido com a pressão da coluna de água.

Segundo a OceanGate, a empresa privada que opera o passeio, o suprimento de oxigênio da embarcação se esgotará no início desta quinta-feira (22).

Se a embarcação estiver no fundo do oceano, será quase impossível resgatá-la, afirmam os especialistas. Os destroços do Titanic estão a cerca de 3.800 metros abaixo da superfície.

O submarino perdeu o contato mais ou menos na metade do mergulho. “Lá embaixo é completamente escuro. É extremamente frio. O leito marinho é de lama e ondulado. Não se consegue ver a mão na frente do seu rosto”, disse Tim Maltin, um especialista no naufrágio e nos destroços do Titanic.

Existem poucos veículos submersíveis capazes de alcançar as profundidades dos destroços do Titanic e, mesmo que conseguissem chegar lá, eles não têm a capacidade de içar o Titan até a superfície.

Se estiver mesmo no fundo do oceano, há diversas incógnitas. “Sabemos mais sobre a superfície da lua do que sobre o fundo do oceano, porque simplesmente não o mapeamos”, disse Jamie Pringle, um geocientista forense da Universidade de Keele, no Reino Unido.

Se a embarcação estiver flutuando na superfície do oceano, encontrá-la será como procurar uma agulha no palheiro, afirmam os especialistas. A embarcação do tamanho de uma van será ainda mais difícil de ser vista se estiver parcialmente submersa. Ela está longe da costa, então leva tempo para mover navios e equipamentos para a grande área sendo pesquisada.

G. Michael Harris, um mergulhador que já fez visitas aos destroços do Titanic, deu uma entrevista à rede de TV Fox News na qual afirmou que o pior cenário é que algo tenha acontecido com o casco que tenha causado a implosão da embarcação a uma profundidade de cerca de 3.200 metros.

Harris também afirmou que considera que o ambiente onde está o submersível é muito perigoso, e que não há muito o que possa ser feito. “Mais pessoas foram ao espaço do que a essa profundidade no oceano. Quando se mergulha nessas situações, é preciso fazer tudo perfeitamente e seguindo as regras”, disse ele. As informações são do jornal Extra e do portal de notícias G1.

