Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

O paranaense Jair Bueno (D) registrou sua entrada em um Air Force com militares. (Foto: Reprodução)

O paranaense Jair Bueno, de 48 anos, sente que fez a entrega mais significativa de sua vida. Bueno, que vive nos Estados Unidos há 20 anos, é motorista de caminhão de uma transportadora da Flórida e faz entregas de cargas pesadas e especializadas – desde pedaços de aviões a equipamentos médicos – pela costa leste do país.

Na segunda-feira (19), Bueno foi enviado para uma entrega no nordeste dos EUA, mas, no caminho, seu chefe o ligou avisando de que haveria uma pequena mudança de rota por conta de uma missão de emergência: a de entregar, o quanto antes, cilindros de oxigênio e uma máquina de içar submarinos dentro de um avião das Forças Armadas dos EUA, no Aeroporto Internacional de Buffalo.

O destino da carga, contou seu chefe, seriam os navios norte-americanos que conduzem a operação de buscas pelo submarino que desapareceu no Oceano Atlântico enquanto tentava fazer uma expedição até os restos do Titanic.

“Há 20 anos eu trabalho em caminhão, e esta foi uma carga inesquecível. Vou me lembrar para o resto da vida, porque eu participei disso de certa forma”, contou Bueno ao portal de notícias G1.

Emocionado, o brasileiro pediu a oficiais norte-americanos para filmar sua entrada na aeronave, que deve levar a carga a um navio da Marinha norte-americana na área do resgate. Além dos cilindros, Bueno transportou uma máquina de içamento, que pode ser usada caso o submarino seja encontrado – a embarcação não tem força de propulsão para sair da água ou entrar na água sozinha, mesmo que funcione normalmente.

“Pedi a eles para fotografar e filmar porque estava realmente emocionado”, relatou.

As forças de resgate, formadas pelas Guardas Costeiras e militares dos Estados Unidos e do Canadá, buscam o submarino em uma área de alto-mar a mais de 600 quilômetros da costa. Nesta terça, eles iniciaram as buscas em águas profundas na região.

“Fazemos transportes para as Forças Armadas, e eles ligaram para a gente ontem (segunda-feira) e pediram essa entrega de urgência. Como tínhamos um caminhão lá em cima, avisei ao Jair”, contou Anderson Santos, o gerente da Lowboy Services, a transportadora para a qual Jair trabalha.

O Comando de Transportes dos Estados Unidos confirmou ao canal de notícias norte-americano 7 News que três aeronaves militares saíram nesta terça do aeroporto de Buffalo, no norte do Estado de Nova York, com cargas para auxiliar na operação de busca pelo submarino no Oceano Atlântico. As informações são do portal de notícias G1.

