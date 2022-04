Agro Subsídio de 100% do programa Troca-Troca de Sementes entra em vigor no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Serão beneficiados 48 mil produtores de 391 municípios do Rio Grande do Sul Foto: Freepik Serão beneficiados 48 mil produtores de 391 municípios do Rio Grande do Sul. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Anunciada no início deste ano, a concessão do aumento de subsídio para produtores rurais gaúchos beneficiados pelo programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo foi publicada no Diário Oficial do Estado. Para possibilitar esse auxílio, o governo do RS afirmou que investirá R$ 17,5 milhões.

A resolução detalha o aumento no subsídio de 28% para 100% para todos os agricultores e entidades do Estado que receberam sementes do programa nas etapas de safra e safrinha 2021/2022. Com esse benefício, os produtores não precisam mais fazer o pagamento da parcela que iria vencer em 30 de abril, relacionada às sementes entregues para cultivo da safra, e da parcela de 20 de junho, relacionada às sementes entregues para cultivo da safrinha.

Serão beneficiados com essa ação 48 mil produtores de 391 municípios do Rio Grande do Sul que receberam sementes do programa por meio de 491 entidades, entre prefeituras, sindicatos e cooperativas.

“A medida operacionalizada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural tem como objetivo minimizar os impactos causados aos produtores gaúchos pela grave estiagem que assolou o Estado nesta safra de verão 2021/2022”, afirmou o coordenador do programa Troca-troca de Sementes, Jonas Wesz.

O programa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural promove o fomento ao cultivo de milho e sorgo no Estado. O objetivo é oferecer sementes de milho (híbridas convencionais e transgênicas) e sorgo destinadas à produção de grãos e/ou silagem para agricultores familiares. As entidades intermedeiam a operacionalização do programa em cada município.

Neste último ano safra, foram entregues 136,5 mil sacas de sementes de milho e sorgo para os cultivos na etapa safra e safrinha 2021/2022.

