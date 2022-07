Mundo Subúrbio de Chicago está “em choque” após tiroteio no feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos

5 de julho de 2022

"Todo mundo conhece alguém que foi afetado diretamente por isso e, é claro, todos ainda estamos atordoados", disse a prefeita da cidade. (Foto: Reprodução)

O subúrbio de Highland Park, em Chicago (EUA), seguia abalado nesta terça-feira (5), um dia depois que um homem armado disparou tiros de um telhado com vista para um desfile de 4 de Julho (feriado alusivo do Dia da Independência), matando seis pessoas e ferindo dezenas, no mais recente episódio de violência armada nos Estados Unidos.

A prefeita de Highland Park, Nancy Rotering, disse à NBC News sobre a “tristeza e o choque inacreditáveis” que a comunidade de 30 mil pessoas estava enfrentando.

“Esta tragédia nunca deveria ter chegado à nossa porta”, disse ela. “Como uma cidade pequena, todo mundo conhece alguém que foi afetado diretamente por isso e, é claro, todos ainda estamos atordoados.”

Apenas um dia antes, as ruas estavam enfeitadas em vermelho, branco e azul enquanto as famílias assistiam ao desfile anual.

Quando o desfile começou pelo centro da cidade, a polícia disse que um atirador subiu ao telhado de uma empresa usando uma escada em um beco e, sem aviso, abriu fogo com um rifle de assalto na multidão abaixo.

Na noite de segunda, a polícia anunciou que tinha um suspeito, Robert E. Crimo III, de 22 anos, sob custódia depois que ele se entregou às autoridades. A polícia disse que não sabe qual foi o motivo do tiroteio.

Um general reformado de quatro estrelas, que não quis ser identificado, estava no meio da multidão quando o tiroteio começou. Ele disse à agência de notícias Reuters que pegou uma de suas netas e correu para a mercearia do outro lado da rua.

“Eles estavam morrendo de medo, eles não sabiam o que estava acontecendo”, afirmou, enquanto era levado às lágrimas. “Eu a coloquei contra o meu peito e ela disse à minha filha mais tarde que ‘o coração do vovô estava batendo forte’.”

Os feridos tinham idades entre 8 e 85 anos, incluindo quatro ou cinco crianças, disse a polícia.

O ataque aconteceu em um momento em que episódios de violência com armas de fogo estão frescos nas memórias dos norte-americanos, depois de um massacre no dia 24 de maio matar 19 crianças em uma escola e duas professoras em Uvalde, no Texas, e do ataque de 14 de maio que matou 10 pessoas em um mercado em Buffalo, no Estado de Nova York.

