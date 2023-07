Esporte Suécia goleia a Itália e está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

A equipe chegou aos seis pontos no grupo G, três a mais que a Itália, segunda colocada. Foto: Divulgação/Svensk Fotboll A equipe chegou aos seis pontos no grupo G, três a mais que a Itália, segunda colocada. (Foto: Divulgação/Svensk Fotboll) Foto: Divulgação/Svensk Fotboll

A Suécia está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina após vencer a Itália por 5 a 0, na madrugada deste sábado (29), em Wellington, na Nova Zelândia. As suecas balançaram as redes três vezes na reta final da primeira etapa.

Ilestedt (duas vezes), Rolfö, Blackstenius e Blomqvist garantiram os três pontos para a Suécia. A equipe chegou aos seis pontos no grupo G, três a mais que a Itália, segunda colocada.

África do Sul e Argentina só têm um ponto, logo, não podem mais alcançar as suecas, que enfrentarão as argentinas na terceira rodada, precisando de apenas um empate para garantir a liderança da chave.

Com a vitória, a Suécia se tornou a terceira seleção a garantir a classificação para a próxima fase da competição de maneira antecipada, juntando-se a Japão e Espanha.

