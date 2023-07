Carlos Roberto Schwartsmann Suicídio médico

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 18 de julho de 2023

O risco de suicídio entre os médicos é de 2 a 3 vezes maior que a população em geral. (Foto: Reprodução)

No dia 23 do mês passado, o médico de Teresina, no Piauí, Eduardo Melo, foi indiciado pelo crime de homicídio culposo por morte de uma criança de 6 anos, durante procedimento cirúrgico ocorrido em 16/02/2003. A menina, portadora de insuficiência renal crônica, necessitava da purificação do sangue por meio de hemodiálise.

No momento da introdução do cateter houve punção acidental e lesão da artéria subclávia. Subsequentemente, com a hemorragia, a criança evoluiu para óbito.

A mídia, na divulgação do fato, foi massacrante e até acusou o médico de assassino!! No dia seguinte, por não estar preparado psicologicamente por esta difamação, Suicidou-se!!

No dia 24/06/2023 a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, em protesto suspendeu as cirurgias eletivas, por sete dias. O suicídio de médicos voltou à tona.

A taxa de suicídio entre nós é muito maior que a da população em geral. E uma epidemia silenciosa! Evidentemente o fato pode ser explicado pela conjunção de diversos fatores, mas o principal é inerente a nossa profissão: salvaguardar a saúde, o nosso bem maior. A perda dela pode significar o pior: A morte! Muitas vezes as decisões estão sobre um clima de muita pressão. Compartilhar o sofrimento com outro ser humano exige um preparo psicológico ímpar e especial. Outros fatores etiológicos coadjuvantes são: Ambiente e condições de trabalho desfavoráveis, carga horária laborativa excessiva, poucas horas de lazer e descanso, conflitos hospitalares, econômicos e familiares. O “Research Center da Afya” entrevistando 3.115 médicos brasileiros concluiu que a média de trabalho semanal é de 53 horas. Cerca da metade das nossas instituições de saúde permitem trabalho contínuo por mais de 24 horas.

A exaustão física e psíquica pode levar a “Síndrome do esgotamento” (Burnout): É um atestado de incapacidade de desempenhar a atividade médica com equilíbrio e racionalidade.

O risco de suicídio entre os médicos é de 2 a 3 vezes maior que a população em geral.

Estudo dinamarquês concluiu que, entre 55 profissões estudadas, o médico é o que tem maior risco.

Estatísticas americanas estimam que nos EUA, um médico morre por dia de suicídio!

Dutheil, em 2019, fazendo uma revisão sistemática da literatura obteve conclusões interessantes: As médicas têm maior risco que os médicos. Entre as especialidades, são citados os cirurgiões gerais, os psiquiatras e os anestesistas. Os médicos divorciados e os que não tem filhos também tem uma incidência maior.

Evidentemente que o combate e prevenção do alto índice de suicídio médico deve ser abordado por diferentes ângulos.

A avaliação individual do perfil, do psiquismo e da conduta do médico deve ser feita pelas faculdades, pelas associações médicas e até pelos próprios colegas.

Do ponto de vista global e institucional é primordial a melhoria das condições e ambiente de trabalho. É fundamental o cumprimento das normas regulatórias, principalmente em relação a carga horário e o descanso.

